dróntámadásOroszországukrán dróntámadáscivil áldozatok

Három ember meghalt egy ukrán dróntámadásban Oroszországban

Három ember meghalt, további tizenkettő – köztük gyermekek – pedig megsebesült egy ukrán dróntámadás következtében az oroszországi Rjazanyi terület ellen, közölte pénteken a térség kormányzója.

Magyar Nemzet
Forrás: TASZSZ2026. 05. 15. 20:20
Az ukrán dróntámadás után Forrás: X
Mint azt korábban megírtuk, a Volcsanszk környékén zajló harcok új szakaszba léptek, mivel az orosz források szerint a térségben már Moszkva erői diktálják a tempót. Vitalij Gancsev állítása alapján az ukrán alakulatok morálja mélypontra jutott, és a fronton egyre több katona kerül fogságba.

Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben zajlanak a leghevesebb harcok, és állítása alapján az orosz erők vannak támadó pozícióban.

Azt mondta, hogy a frontról, katonáktól és más forrásokból érkező információk szerint az ukrán egységek morálja rendkívül alacsony. Hozzátette: a katonák sok esetben magukra maradtak, a hadifoglyok között pedig nyugati zsoldosok is vannak.

Az orosz–ukrán háború legfrissebb híreit itt olvashatja.

Borítókép: Az ukrán dróntámadás után (Forrás: X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
