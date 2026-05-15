Három ember meghalt egy ukrán dróntámadásban Oroszországban

Mint azt korábban megírtuk, a Volcsanszk környékén zajló harcok új szakaszba léptek, mivel az orosz források szerint a térségben már Moszkva erői diktálják a tempót. Vitalij Gancsev állítása alapján az ukrán alakulatok morálja mélypontra jutott, és a fronton egyre több katona kerül fogságba.
Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben zajlanak a leghevesebb harcok, és állítása alapján az orosz erők vannak támadó pozícióban.
Azt mondta, hogy a frontról, katonáktól és más forrásokból érkező információk szerint az ukrán egységek morálja rendkívül alacsony. Hozzátette: a katonák sok esetben magukra maradtak, a hadifoglyok között pedig nyugati zsoldosok is vannak.
Borítókép: Az ukrán dróntámadás után (Forrás: X)
