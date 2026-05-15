Manchester CityLiverpoolArsenalBernardo SilvaPremier League

A City sztárja odaszúrt: a bajnoki címre törő Arsenal nem ér fel a Liverpoolhoz

Eddig csak egy csapatnak sikerült legyőznie a Pep Guardiola vezette Manchester Cityt a bajnoki versenyfutásban a Premier League-ben, igaz, a Liverpoolnak kétszer is sikerült. Most az Arsenal áll közel ehhez a bravúrhoz, két fordulóval a zárás előtt vezet, de a Manchester City klasszisát nem győzte meg a nagy rivális. Bernardo Silva, aki nem először bizonyítja, hogy nem viseli jól az (esetleges) vereséget, odaszúrt az Ágyúsoknak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 19:46
Bernardo Silva szerint a Manchester City hibák híján bajnok lenne Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Mit hoz a Premier League hajrája?

Ahogy azt fent említettük, még két forduló van hátra a Premier League-idényből. Az Arsenal már a forduló befejeztével megszerezheti a bajnoki címet, ha hétfőn 21 órakor házigazdaként legyőzi a már kiesett Burnley-t, és aztán a Manchester City kedden (20.30) elbukik a nagyszerű formában lévő Bournemouth otthonában. Egyébként a záró felvonásra marad a döntés, amkor az Arsenal a már semmiért sem versengő Crystal Palace vendége lesz, míg a Manchester City a BL-ért harcoló Aston Villát fogadja.

