Döbbenetes, a Ferencváros labdarúgója hogyan került be hazája bő vb-keretébe! + videó

Skócia ellen nem szerezhet gólt!

Robbie Keane vezetőedző néhány jó tanáccsal is ellátta Josephet:

– Menjen oda, élvezze, és csináljon magának hírnevet. Ez a lehető legnagyobb állomás a karrierjében. Lehetősége van a legjobb csapatokkal megmérkőzni egy világbajnokságon. Skóciának ugyan nem rúghat gólt, ugyanis Stephen, az asszisztensedzőm skót, szóval ezt már közölte is vele. De a tréfát félretéve, ha gólt lő a vb-n, az emberek örökké emlékezni fognak rá – szögezte le a Robbie Keane az FTC honlapján.

Az NB I-ből Joseph mellett még a Puskás Akadémia játékosa, Laros Duarte (Zöld-foki Köztársaság) lehet ott a vb-n – írja az Origo.