Döbbenetes, a Ferencváros labdarúgója hogyan került be hazája bő vb-keretébe! + videó

Remek hírt kapott pénteken az FTC egyik labdarúgója: jó eséllyel ott lehet a nyári világbajnokságon, behívták Haiti válogatottjába, a bő vb-keretbe. S Lenny Joseph akár a brazil válogatott ellen is pályára léphet. A Ferencváros is büszke a játékosára.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 18:12
Lenny Joseph készülhet a labdarúgó-világbajnokságra Fotó: Molnar Adam Forrás: Facebook/Ferencvárosi Torna Club
Skócia ellen nem szerezhet gólt!

Robbie Keane vezetőedző néhány jó tanáccsal is ellátta Josephet:

– Menjen oda, élvezze, és csináljon magának hírnevet. Ez a lehető legnagyobb állomás a karrierjében. Lehetősége van a legjobb csapatokkal megmérkőzni egy világbajnokságon. Skóciának ugyan nem rúghat gólt, ugyanis Stephen, az asszisztensedzőm skót, szóval ezt már közölte is vele. De a tréfát félretéve, ha gólt lő a vb-n, az emberek örökké emlékezni fognak rá – szögezte le a Robbie Keane az FTC honlapján.

Az NB I-ből Joseph mellett még a Puskás Akadémia játékosa, Laros Duarte (Zöld-foki Köztársaság)  lehet ott a vb-n – írja az Origo.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
