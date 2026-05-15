Pókember, huszárok és szakadó eső – Valteren a fehér trikó

Szombaton a királyetap, a Mohács és Pécs közötti 188 kilométeres táv megtétele és 2080 méter szintemelkedés vár a mezőnyre, amelynek a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdenie a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az állatkertnél célba ér. A kerékpárosok összesen 836 kilométert tekernek le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba érnek Veszprémben.

Tour de Hongrie, 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km Tim Merlier (belga, Soudal - Quick-Step) 3:16:03 óra Fernando Gaviria (kolumbiai, Caja Rural-Seguros RGA) azonos idővel Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE Emirates-XRG) a. i. ...13. Kárpáti Bálint (magyar válogatott) a. i. ...43. Valter Attila (Bahrain Victorious) a. i. Az összetett élcsoportja: Merlier 10:29:32 óra Benoit Cosnefroy (francia, UAE Emirates-XRG) 4 másodperc hátrány Molano 10 mp h. ...39. Valter 20 mp h. .41. Dina Márton (MBH Bank-CSB-Telecom Fort) azonos idővel