Pókember, huszárok és szakadó eső – Valteren a fehér trikó

Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát pénteken, ezzel visszavette a sárga trikót az összetettben eddig éllovas francia Benoit Cosnefroy-tól. A fehér trikót Valter Attila viselheti.

2026. 05. 15. 17:57
Valter Attila (balra) a Bahrain-Victorius csapatában a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszának rajtja előtt Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Szombaton a királyetap, a Mohács és Pécs közötti 188 kilométeres táv megtétele és 2080 méter szintemelkedés vár a mezőnyre, amelynek a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdenie a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az állatkertnél célba ér. A kerékpárosok összesen 836 kilométert tekernek le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba érnek Veszprémben.

Tour de Hongrie, 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km

  1. Tim Merlier (belga, Soudal - Quick-Step) 3:16:03 óra
  2. Fernando Gaviria (kolumbiai, Caja Rural-Seguros RGA) azonos idővel
  3. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE Emirates-XRG) a. i.

...13. Kárpáti Bálint (magyar válogatott) a. i.

...43. Valter Attila (Bahrain Victorious) a. i.

Az összetett élcsoportja:

  1. Merlier 10:29:32 óra
  2. Benoit Cosnefroy (francia, UAE Emirates-XRG) 4 másodperc hátrány
  3. Molano 10 mp h.

...39. Valter 20 mp h.

.41. Dina Márton (MBH Bank-CSB-Telecom Fort) azonos idővel

 

