Zelenszkijre is veszélyes lehet a Jermak-botrány: „az egész elnöki rendszerre árnyékot vethet” az ügy

Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzet kérdésére azt mondta: önmagában a Jermak-ügy valószínűleg nem sodorja el Volodimir Zelenszkijt, ugyanakkor hosszabb távon komoly reputációs terhet jelenthet számára.

Andrij Jermak az elmúlt években nem egyszerű kabinetfőnökként működött, hanem az ukrán döntéshozatal egyik legbefolyásosabb alakjává vált, ezért a korrupciós vádak automatikusan az elnöki rendszer egészére vetülnek rá

– fogalmazott az elemző.

Koskovics szerint a probléma nem pusztán maga a pénzmosási ügy, hanem az a kép, amelyet a botrány erősít. „Az intézményesült korrupció által működtetett hatalmi struktúra képe rajzolódik ki” – mondta.

Hozzátette:

a háborús környezet jelenleg segíti Zelenszkij politikai túlélését, ugyanakkor egy elhúzódó korrupciós ügy fokozatosan rombolhatja azt a morális fölényt, amelyre Ukrajna nyugati támogatása részben épült.

Az elemző szerint különösen veszélyes lehet az ügy egy esetleges fegyverszünet utáni időszakban, amikor az ellenzék és a nemzetközi sajtó egyszerre kezdheti tematizálni a botrányt.

Koskovics Zoltán arról is beszélt, hogy a korrupciós ügy rövid távon valószínűleg nem idéz elő közvetlen politikai válságot, ugyanakkor tovább növelheti a feszültségeket az ukrán elit különböző csoportjai között.

Az elmúlt években – nem utolsósorban a háború miatt – az ukrán állam működése rendkívül centralizálttá vált, ahol számos stratégiai döntés egy szűk politikai körön keresztül született meg

– fogalmazott.