ZelenszkijUkrajnaAndrij Jermakkorrupciós botrány

Zelenszkijre is veszélyes lehet a Jermak-botrány: „az egész elnöki rendszerre árnyékot vethet” az ügy

Bár önmagában valószínűleg nem dönti meg Volodimir Zelenszkij hatalmát Andrij Jermak korrupciós ügye, a botrány hosszabb távon komoly politikai és nemzetközi következményekkel járhat. Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzetnek arról beszélt: az ügy nemcsak az ukrán elit belső feszültségeit erősítheti fel, hanem a nyugati partnerek bizalmát is tovább gyengítheti.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 19:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Jermak, volt kabinetfőnök (Fotó: AFP)
Koskovics Zoltán geopolitikai elemző a Magyar Nemzet kérdésére azt mondta: önmagában a Jermak-ügy valószínűleg nem sodorja el Volodimir Zelenszkijt, ugyanakkor hosszabb távon komoly reputációs terhet jelenthet számára.

Andrij Jermak az elmúlt években nem egyszerű kabinetfőnökként működött, hanem az ukrán döntéshozatal egyik legbefolyásosabb alakjává vált, ezért a korrupciós vádak automatikusan az elnöki rendszer egészére vetülnek rá

 – fogalmazott az elemző.

Koskovics szerint a probléma nem pusztán maga a pénzmosási ügy, hanem az a kép, amelyet a botrány erősít. „Az intézményesült korrupció által működtetett hatalmi struktúra képe rajzolódik ki” – mondta.

Hozzátette: 

a háborús környezet jelenleg segíti Zelenszkij politikai túlélését, ugyanakkor egy elhúzódó korrupciós ügy fokozatosan rombolhatja azt a morális fölényt, amelyre Ukrajna nyugati támogatása részben épült.

Az elemző szerint különösen veszélyes lehet az ügy egy esetleges fegyverszünet utáni időszakban, amikor az ellenzék és a nemzetközi sajtó egyszerre kezdheti tematizálni a botrányt.

Koskovics Zoltán arról is beszélt, hogy a korrupciós ügy rövid távon valószínűleg nem idéz elő közvetlen politikai válságot, ugyanakkor tovább növelheti a feszültségeket az ukrán elit különböző csoportjai között.

Az elmúlt években – nem utolsósorban a háború miatt – az ukrán állam működése rendkívül centralizálttá vált, ahol számos stratégiai döntés egy szűk politikai körön keresztül született meg

 – fogalmazott.

Szerinte egy olyan kulcsszereplő meggyengülése, mint Jermak, óhatatlanul belső hatalmi átrendeződést indíthat el.

Az elemző úgy látja, hogy a botrány újabb muníciót adhat azoknak az ellenfeleknek – akár politikai, akár katonai körökben –, akik régóta bírálják az elnöki hivatal túlzott befolyását.

A Jermak-ügy a nyugati partnerek számára is kellemetlen kérdéseket vethet fel

„Washingtonban és több európai fővárosban eddig is tisztában voltak azzal, hogy az ukrán államapparátust minden szinten átszövi a korrupció” – mondta Koskovics Zoltán.

Az elemző szerint egy ekkora volumenű korrupciós ügy ismét ráirányíthatja a figyelmet arra, hogy az ukrán politikai rendszer erősen személyfüggő és oligarchikus.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ügy várhatóan nem fogja megszüntetni a katonai támogatásokat, ugyanakkor növelheti a feltételekhez kötött segítségnyújtás és a szigorúbb ellenőrzés iránti nyugati igényt.

Koskovics szerint különösen az Európai Unióban válhat érzékennyé a kérdés, ahol több tagállam már eddig is óvatosan viszonyult Ukrajna gyorsított integrációjához.

A Volodimir Zelenszkij személyét is érintő korrupciós ügyek kifogást szolgáltathatnak azok számára, akik eddig is tompítani igyekeztek Kijev uniós ambícióit

 – fogalmazott az elemző.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
