Újabb megdöbbentő felvételek buktatták le Zelenszkij bizalmasát: Jermak és körei irányíthatták az ukrán állami bankot

Az újságírók értesülései szerint Andrij és Vaszil Veszelij üzletemberek Andrij Jermak kabinetfőnök és Timur Mindics kapcsolatainak köszönhetően szereztek befolyást az állami bankban. Vaszil Veszelij 2024-ben a pénzintézet vezetőjének tanácsadója lett, azonban a háttérben mindenki tisztában volt vele, hogy ő az elnöki hivatal banki ügyekért felelős kijelöltje.

Veszelij korábban tagadta ezeket a vádakat, azonban a férfi a felvételen Olekszandr Cukermannal egyeztetett a bank felügyelőbizottságának felállításáról.

A telefonbeszélgetés során az üzletember felsorolta a felügyelőbizottság jelöltjeinek listáját, amit az ukrán kormány alig egy hónappal később jóvá is hagyott. A beszélgetés során Veszelij utalt arra is, hogy a tagoknak bizonyos érdekcsoportot kell képviselnie. Nehéz lenne tehát elképzelni, hogy Andrij Jermak ne tudott volna ezekről a döntésekről.