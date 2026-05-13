Újabb megdöbbentő felvételek buktatták le Zelenszkij bizalmasát: Jermak és körei irányíthatták az ukrán állami bankot

Ismét előkerült egy felvétel, amely szerint az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője és köre az állami bank irányításában is részt vett. Andrij Jermak neve nem először merül fel a korrupciós botrányban, ami miatt korábban már házkutatást is tartottak nála.

2026. 05. 13. 7:54
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az újságírók értesülései szerint Andrij és Vaszil Veszelij üzletemberek Andrij Jermak kabinetfőnök és Timur Mindics kapcsolatainak köszönhetően szereztek befolyást az állami bankban. Vaszil Veszelij 2024-ben a pénzintézet vezetőjének tanácsadója lett, azonban a háttérben mindenki tisztában volt vele, hogy ő az elnöki hivatal banki ügyekért felelős kijelöltje. 

Veszelij korábban tagadta ezeket a vádakat, azonban a férfi a felvételen Olekszandr Cukermannal egyeztetett a bank felügyelőbizottságának felállításáról. 

A telefonbeszélgetés során az üzletember felsorolta a felügyelőbizottság jelöltjeinek listáját, amit az ukrán kormány alig egy hónappal később jóvá is hagyott. A beszélgetés során Veszelij utalt arra is, hogy a tagoknak bizonyos érdekcsoportot kell képviselnie. Nehéz lenne tehát elképzelni, hogy Andrij Jermak ne tudott volna ezekről a döntésekről. 

Az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjének neve nem először merül fel a korrupciós botrányban. Egy ponton Andrij Jermak lakásán házkutatást is tartottak a korrupcióellenes hatóságok, ami után nem sokkal a politikus távozott Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának éléről. 

 

Jermak öröksége veszélyezteti az EU-csatlakozást 

Volodimir Zelenszkijnek egyre nagyobb terhet jelent a korábbi bizalmasával szembeni vád. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség közlése szerint ugyanis Andrij Jermak neve egy mintegy 460 millió hrivnyás – átszámítva körülbelül 10,5 millió dolláros – pénzmosási konstrukció kapcsán merült fel. 

Zelenszkij az elmúlt években igyekezett elrejteni, hogy Ukrajnában rendszerszintű korrupció zajlik, azonban a friss nyomozati anyagok tanulsága szerint maga az elnök is érintett lehet. 

Jermak a hatóságok szerint egy luxusingatlan-fejlesztési projektet használt a pénzek kilapátolására, amely projekt felgyorsítására azonban több forrás szerint is a legfelsőbb politikai körökből érkezhetett utasítás. 

Brüsszel többször hangsúlyozta: Kijevnek látványos eredményeket kell felmutatnia a korrupció elleni harcban, mielőtt érdemi előrelépés történhetne a csatlakozási folyamatban. Az ügy tehát kifejezetten problémás az ukrán elnöknek, már csak azért is, mert Zelenszkij sokáig ellenállt a politikai nyomásnak, és csak az utolsó pillanatban engedte el Jermak kezét. 

A nyomozás következő szakasza várhatóan hónapokig elhúzódik majd, a hivatalos vádemelés azonban sokak szerint a politikai felső vezetés érintettsége miatt továbbra is kérdéses. 

 

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője (Fotó: AFP)

