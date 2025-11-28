Korrupciós botrány: elképesztő kijelentést tett Zelenszkij embere a házkutatás után

Ezt követően

az elnököt arról tájékoztatták, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát.

A megbeszélés után az elnök mégis úgy döntött, hogy Jermakot és Umerovot is bevonja az ukrán tárgyalódelegációba. A delegáció tényleges vezetője pedig az elnöki hivatal feje lett.

A hét elején Szemen Krivonosz, a NABU vezetője kijelentette, hogy újabb korrupciógyanúk merültek fel a Midas-ügyben. Hozzátette, hogy a pénzek nemcsak az energiaszektorból érkeztek a korrupciós rendszeren keresztül.