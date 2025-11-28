NABUJermakZelenszkijházkutatás

Korrupciós botrány: elképesztő kijelentést tett Zelenszkij embere a házkutatás után

Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője a NABU és a SAPO által az otthonában tartott házkutatásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal.

2025. 11. 28. 9:40
Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak Fotó: ALESSANDRO DELLA VALLE Forrás: POOL
„A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak” – mondta Jermak.

Andrij Jermak lakásán házkutatást tartanak a korrupcióellenes szervek (Fotó: SERGEI GAPON / AFP)
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, 

a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án közölte, hogy házkutatást tart Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak az ingatlanában

Jelenleg tíz korrupcióellenes nyomozó dolgozik Kijev kormányzati negyedében. Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat. 

Ahogy a ZN.UA korábban írta, 

a korrupcióellenes szervek vezetői találkoztak Volodimir Zelenszkij elnökkel, miután napvilágra kerültek az energetikai szektorban tapasztalható nagyszabású korrupciós ügyek.

 

Ezt követően

az elnököt arról tájékoztatták, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát. 

A megbeszélés után az elnök mégis úgy döntött, hogy Jermakot és Umerovot is bevonja az ukrán tárgyalódelegációba. A delegáció tényleges vezetője pedig az elnöki hivatal feje lett.

A hét elején Szemen Krivonosz, a NABU vezetője kijelentette, hogy újabb korrupciógyanúk merültek fel a Midas-ügyben. Hozzátette, hogy a pénzek nemcsak az energiaszektorból érkeztek a korrupciós rendszeren keresztül. 

Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint Andrij Jermak Ali baba álnéven szerepel Mindics „felvételein”, ahol állítólag utasításokat adott arra, hogyan gyakoroljanak nyomást a NABU-ra és a SAPO-ra. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

 

