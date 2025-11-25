Zelenszkij a korrupciós mocsár legalján

A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között az állami Enerhoatomnál, Ukrajna legnagyobb atomenergia-vállalatánál. A botrány újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az ország energetikai szektora mennyire átláthatatlan és sebezhető a belső visszaélések által. Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: a pénzügyi ellenőrzés mellett a vállalatok vezetését is teljesen meg kell újítani – számolt be róla az AOL forrásaira hivatkozva az Origo.

A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között Fotó: AFP

A botrány súlyát növeli, hogy a gyanúsítottak között több, Zelenszkijhez közel álló személy is található.

Az érintettek sorában van Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki az elnök korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal95-nek társtulajdonosa. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki leleplezte, hogy Zelenszkij egykori üzlettársa arannyal bevont vécével ellátott luxuslakásban élt, ahová az elnök is gyakran betért.