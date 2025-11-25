ZelenszkijUkrajnaukrajnai korrupciókorrupciós botránykormánytisztviselő

Zelenszkij a korrupciós mocsár legalján

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű átalakítást tervez az állami energetikai cégeknél, miután egy súlyos, mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügy rázta meg a szektort. Az elnök hozzátette, hogy az Enerhoatom egy héten belül új felügyelőbizottságot kap, ám a bejelentés sokak szerint inkább PR-lépés, semmint valódi reformkezdeményezés. Az ügy az országot sújtó orosz támadások közepette tört ki, amikor az áramellátás már amúgy is komoly kihívásokkal küzd, és újabb kételyeket vet fel az elnök korrupcióellenes hitelességét illetően.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 12:08
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között az állami Enerhoatomnál, Ukrajna legnagyobb atomenergia-vállalatánál. A botrány újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az ország energetikai szektora mennyire átláthatatlan és sebezhető a belső visszaélések által. Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: a pénzügyi ellenőrzés mellett a vállalatok vezetését is teljesen meg kell újítani – számolt be róla az AOL forrásaira hivatkozva az Origo.

A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között
A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között Fotó: AFP

A botrány súlyát növeli, hogy a gyanúsítottak között több, Zelenszkijhez közel álló személy is található. 

Az érintettek sorában van Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki az elnök korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal95-nek társtulajdonosa. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki leleplezte, hogy Zelenszkij egykori üzlettársa arannyal bevont vécével ellátott luxuslakásban élt, ahová az elnök is gyakran betért.

Az ügy következményeként két miniszter lemondott, míg Zelenszkij egykori üzleti partnere ellen szankciókat vezettek be, ami tovább súlyosbítja az elnök korrupcióellenes hitelességével kapcsolatos kétségeket.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nyilvánosságra hozta: a 15 hónapig tartó vizsgálat során kiderült, hogy a kormány több tagja is érintett volt a 100 millió dolláros botrányban. Zelenszkij a válság kirobbanása után hangsúlyozta, hogy teljes mértékben együttműködik a korrupcióellenes szervekkel. 

Utasítottam a kormánytisztviselőket, hogy folyamatos és érdemi kommunikációt tartsanak fenn a bűnüldöző és korrupcióellenes szervekkel

– írta szombati bejegyzésében.

Az elnök egyúttal sürgette az Ukrhidroenerho vízerőmű-társaság új vezetőjének gyors kinevezését, valamint a Naftogaz olaj- és gázipari óriásvállalat és az ország gázszállító rendszerének átfogó reformját. 

A botrány azonban nem csupán adminisztratív kihívás: komoly fenyegetést jelent az ukrán energiaellátás biztonságára, miközben az ország atomerőműveit és egyéb energetikai létesítményeit folyamatosan támadják az orosz erők.

A válság újra reflektorfénybe helyezte Zelenszkij korrupciós ügyeit, különösen azután, hogy júliusban aláírta a NABU és a SAP függetlenségét korlátozó törvényt. 

A botrány nemzetközi visszhangot is kiváltott: Franciaország, Németország és a G7 nagykövetei jelezték, hogy megvitatják az ügyet az ukrán vezetéssel. Zelenszkij ugyan ígérte, hogy az energiaágazat átláthatósága és integritása továbbra is prioritás marad, de a helyzet egyre súlyosbodó energetikai és biztonsági kihívásokat vet fel Ukrajnában.

A korrupciós botrány politikai feszültséget gerjesztett

Több befolyásos szereplő szerint Andrij Jermak, az elnöki hivatal befolyásos vezetője nemcsak a SAP vezetőjét, Olekszandr Klimenkót próbálja félreállítani, hanem a NABU vezetőjét, Szemen Krivonoszt is. A vádak szerint Jermak utasítást adott gyanúsítások előkészítésére – állítólag bosszúból a Mindics-ügy körül kialakult botrány miatt. A fejlemények tovább mélyítik az ukrán politikai instabilitást, miközben az ország egyre kiszolgáltatottabbá válik az energetikai és biztonsági kihívásoknak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

