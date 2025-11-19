A Kyiv Independent és több ukrán hatósági forrás szerint a korrupcióellenes szervek 15 hónapon keresztül titkos felvételeket, lehallgatásokat és megfigyeléseket gyűjtöttek, miközben más állami intézmények – köztük az elnöki hivatal – különféle módokon próbálták akadályozni vagy lassítani az eljárást. A nyomozók egy olyan rendszert tártak fel, amely az állami atomenergia-vállalat, az Energoatom szerződéseiből származó pénzek visszaosztására épült, 10–15 százalékos jutalékokkal. A befolyt összegek egy részét Kijev környéki luxusvillák építésére szánták, míg más összegek Moszkvába kerülhettek – számolt be az Origo.
Zelenszkij egyetlen lépésre az összeomlástól
Ukrajnában példátlan méretű korrupciós botrány robbant ki, amely a háború kezdete óta a legsúlyosabb belpolitikai megrázkódtatást okozta. A több mint százmillió dolláros sikkasztási ügy már Zelenszkij elnök legszűkebb környezetét is elérte, és nem csupán miniszterek bukását eredményezte, hanem az állami vezetés egészének stabilitását is veszélybe sodorja.
A botrány egyik központi szereplője Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki órákkal a háza elleni rajtaütés előtt elhagyta az országot – a hatóságok szerint valószínűleg előre figyelmeztették.
A vizsgálat nemcsak a sikkasztást igazolta: a lehallgatásokból kiderült, hogy az érintettek álneveket használtak, készpénzes táskákat mozgattak különböző lakások között, és figyelemmel kísérték a korrupcióellenes nyomozók tevékenységét. Olyan megjegyzések is előkerültek, amelyek szerint felesleges pénzkidobás lenne a fontos elektromos alállomások védelmét megerősíteni – néhány ilyen objektumot később orosz támadás ért.
A botrány így nemcsak az Energoatom körüli korrupciós hálót tárta fel, hanem rávilágított az ukrán hatalmi elit és az elnöki hivatal működésének problémáira is
– írja a The Economist.
A nyáron Zelenszkij pártja megpróbálta csökkenteni a korrupcióellenes szervek függetlenségét, ami tömeges tiltakozást váltott ki, és végül visszavonták a jogszabályt. A korrupcióellenes ügyészség vezetője szerint ha ez a korlátozás érvényben marad, a mostani vizsgálat valószínűleg el sem jutott volna ebbe a szakaszba.
A botrány politikai következményei már most jelentősek: két miniszter menesztéséről dönthet a parlament, öt embert már letartóztattak, és a nyomozás további szakasza akár egy évig is eltarthat.
Ukrajnában attól tartanak, hogy az ügy megrendíti a hadsereg morálját, amelynek egyre erőteljesebb orosz támadásokkal kell szembenéznie, miközben a fronthelyzet eleve feszült.
Külföldön a nyugati támogatások jövője kerülhet veszélybe: Ukrajna évente mintegy százmilliárd dollár külső segítségre szorul, és a korrupciós ügy gyengítheti az ország megítélését Washingtonban és az európai fővárosokban.
A botrány miatt egyre nagyobb figyelem irányul Zelenszkij kabinetfőnökére, Andrij Jermakra, aki ugyan hivatalosan nem szerepel a gyanúsítottak között, de az ukrán politikai rendszer egyik legfontosabb szereplője.
Jermaknál összpontosul a kormányzati működés nagy része: befolyása kiterjed a parlamentre, a minisztériumokra, a külpolitikára és a rendvédelmi szervekre is. Több kijevi forrás szerint elképzelhetetlen, hogy egy ekkora hálózat működjön a tudta nélkül.
Ezért egyre többen sürgetik Zelenszkijt, hogy váljon meg legfőbb bizalmasától – mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy Jermak menesztése az egész hatalmi struktúrát megrendítheti.
Sokan úgy látják, hogy Ukrajna rendszerszintű válsággal néz szembe: folytatódnak a korrupciós vizsgálatok, romlik a fronthelyzet, bizonytalanabb a nyugati támogatás, és az ukrán vezetés belső feszültségei is egyre erősebben felszínre kerülnek. Több megszólaló szerint Zelenszkijnek hamarosan sorsdöntő választást kell hoznia arról, kiket tart maga mellett – és kiket áldoz fel a rendszer fennmaradása érdekében.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
