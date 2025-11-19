Zelenszkij egyetlen lépésre az összeomlástól

A botrány egyik központi szereplője Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki órákkal a háza elleni rajtaütés előtt elhagyta az országot – a hatóságok szerint valószínűleg előre figyelmeztették.

A vizsgálat nemcsak a sikkasztást igazolta: a lehallgatásokból kiderült, hogy az érintettek álneveket használtak, készpénzes táskákat mozgattak különböző lakások között, és figyelemmel kísérték a korrupcióellenes nyomozók tevékenységét. Olyan megjegyzések is előkerültek, amelyek szerint felesleges pénzkidobás lenne a fontos elektromos alállomások védelmét megerősíteni – néhány ilyen objektumot később orosz támadás ért.

A botrány így nemcsak az Energoatom körüli korrupciós hálót tárta fel, hanem rávilágított az ukrán hatalmi elit és az elnöki hivatal működésének problémáira is

– írja a The Economist.

A nyáron Zelenszkij pártja megpróbálta csökkenteni a korrupcióellenes szervek függetlenségét, ami tömeges tiltakozást váltott ki, és végül visszavonták a jogszabályt. A korrupcióellenes ügyészség vezetője szerint ha ez a korlátozás érvényben marad, a mostani vizsgálat valószínűleg el sem jutott volna ebbe a szakaszba.