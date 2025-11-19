ZelenszkijUkrajnaválságbotránykorrupciós

Zelenszkij egyetlen lépésre az összeomlástól

Ukrajnában példátlan méretű korrupciós botrány robbant ki, amely a háború kezdete óta a legsúlyosabb belpolitikai megrázkódtatást okozta. A több mint százmillió dolláros sikkasztási ügy már Zelenszkij elnök legszűkebb környezetét is elérte, és nem csupán miniszterek bukását eredményezte, hanem az állami vezetés egészének stabilitását is veszélybe sodorja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 13:45
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A Kyiv Independent és több ukrán hatósági forrás szerint a korrupcióellenes szervek 15 hónapon keresztül titkos felvételeket, lehallgatásokat és megfigyeléseket gyűjtöttek, miközben más állami intézmények – köztük az elnöki hivatal – különféle módokon próbálták akadályozni vagy lassítani az eljárást. A nyomozók egy olyan rendszert tártak fel, amely az állami atomenergia-vállalat, az Energoatom szerződéseiből származó pénzek visszaosztására épült, 10–15 százalékos jutalékokkal. A befolyt összegek egy részét Kijev környéki luxusvillák építésére szánták, míg más összegek Moszkvába kerülhettek – számolt be az Origo.

Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP/Tom Brenner

A botrány egyik központi szereplője Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki órákkal a háza elleni rajtaütés előtt elhagyta az országot – a hatóságok szerint valószínűleg előre figyelmeztették.

A vizsgálat nemcsak a sikkasztást igazolta: a lehallgatásokból kiderült, hogy az érintettek álneveket használtak, készpénzes táskákat mozgattak különböző lakások között, és figyelemmel kísérték a korrupcióellenes nyomozók tevékenységét. Olyan megjegyzések is előkerültek, amelyek szerint felesleges pénzkidobás lenne a fontos elektromos alállomások védelmét megerősíteni – néhány ilyen objektumot később orosz támadás ért.

A botrány így nemcsak az Energoatom körüli korrupciós hálót tárta fel, hanem rávilágított az ukrán hatalmi elit és az elnöki hivatal működésének problémáira is  

– írja a The Economist.

A nyáron Zelenszkij pártja megpróbálta csökkenteni a korrupcióellenes szervek függetlenségét, ami tömeges tiltakozást váltott ki, és végül visszavonták a jogszabályt. A korrupcióellenes ügyészség vezetője szerint ha ez a korlátozás érvényben marad, a mostani vizsgálat valószínűleg el sem jutott volna ebbe a szakaszba.

A botrány politikai következményei már most jelentősek: két miniszter menesztéséről dönthet a parlament, öt embert már letartóztattak, és a nyomozás további szakasza akár egy évig is eltarthat.

Ukrajnában attól tartanak, hogy az ügy megrendíti a hadsereg morálját, amelynek egyre erőteljesebb orosz támadásokkal kell szembenéznie, miközben a fronthelyzet eleve feszült.

Külföldön a nyugati támogatások jövője kerülhet veszélybe: Ukrajna évente mintegy százmilliárd dollár külső segítségre szorul, és a korrupciós ügy gyengítheti az ország megítélését Washingtonban és az európai fővárosokban.

A botrány miatt egyre nagyobb figyelem irányul Zelenszkij kabinetfőnökére, Andrij Jermakra, aki ugyan hivatalosan nem szerepel a gyanúsítottak között, de az ukrán politikai rendszer egyik legfontosabb szereplője. 

Jermaknál összpontosul a kormányzati működés nagy része: befolyása kiterjed a parlamentre, a minisztériumokra, a külpolitikára és a rendvédelmi szervekre is. Több kijevi forrás szerint elképzelhetetlen, hogy egy ekkora hálózat működjön a tudta nélkül.

Ezért egyre többen sürgetik Zelenszkijt, hogy váljon meg legfőbb bizalmasától – mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy Jermak menesztése az egész hatalmi struktúrát megrendítheti.

Sokan úgy látják, hogy Ukrajna rendszerszintű válsággal néz szembe: folytatódnak a korrupciós vizsgálatok, romlik a fronthelyzet, bizonytalanabb a nyugati támogatás, és az ukrán vezetés belső feszültségei is egyre erősebben felszínre kerülnek. Több megszólaló szerint Zelenszkijnek hamarosan sorsdöntő választást kell hoznia arról, kiket tart maga mellett – és kiket áldoz fel a rendszer fennmaradása érdekében.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

