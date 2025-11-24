Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

A miniszter ígéretet tett, hogy a további egyeztetésekről is tájékoztatást adnak majd Fotó: AFP

Nincs hivatalos terv Zelenszkij útjára

Egy magas rangú Fehér Ház-tisztviselő szerint jelenleg nincsenek határozott tervek Zelenszkij washingtoni látogatására. Mint mondta, az intenzív diplomáciai mozgás miatt sem időpont, sem konkrét program nincs, és – ami figyelemre méltó – nincs napirenden tárgyalás Oroszországgal sem – erről írt a Liga.

Alternatív forgatókönyv

Egy másik amerikai tisztviselő arról számolt be, hogy a genfi tárgyalások másik lehetséges eredménye az lehet, hogy Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregéért felelős minisztere utazik Oroszországba, vagy egy harmadik országban találkozik orosz illetékesekkel. Orosz források ugyanakkor a CBS Newsnak azt mondták: jelenleg semmilyen konkrét terv nincs előkészítés alatt.

Zelenszkij bődületes hibát követett el

Noha Washington és Kijev november 23-i, genfi egyeztetését a felek a nyilvánosság előtt derűlátó nyilatkozatokkal igyekeztek lezárni, amerikai értesülések szerint a tárgyalóasztalnál egészen más hang uralkodott.

Az USA delegációja állítólag élesen rászólt az ukrán félre, amiért az a sajtón keresztül kiszivárogtatta Trump béketervének számára kedvezőtlen részeit,

ezzel tudatosan rontva a terv megítélését.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)