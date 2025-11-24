ZelenszkijDonald TrumpDan DriscollEgyesült ÁllamokMarco Rubioterv

Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Bár az amerikai és ukrán fél láthatóan igyekszik optimizmust sugallni, Volodimir Zelenszkij tervezett washingtoni útja körül továbbra is nagy a bizonytalanság. A politikai háttérben pedig egyre világosabb: Donald Trump hálaadás előtt szeretné felmutatni a békekezdeményezés első eredményeit, ám az ukrán elnök amerikai látogatása még korántsem tekinthető eldöntött ténynek.

Sebők Barbara
2025. 11. 24. 12:34
Amerikai és ukrán tisztviselők egyeztetnek Zelenszkij esetleges washingtoni útjáról – értesült a CBS News névtelen forrásokra hivatkozva. Az egyeztetés időpontja érzékenyen kötődik a november 23-án megkezdett genfi béketárgyalásokhoz: ha azok nem hozzák meg a kívánt áttörést, elmaradhat az utazás, amelyet egyesek Trump diplomáciai offenzívájának részeként értelmeznek. Hivatalos bejelentés mindeddig nem érkezett arról, hogy az ukrán államfő valóban útnak indulna az Egyesült Államokba.

Nincs hivatalos terv Zelenszkij amerikai útjára
Trump rugalmasságról beszél

Donald Trump újságíróknak nyilatkozva jelezte: a keretmegállapodás ütemezése továbbra is „rugalmas”, és a most asztalon lévő terv „nem a végleges” változat. A békefolyamatban tehát még több fordulat is várható.

Rubio: előrelépés, de még nem siker

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a genfi tárgyalások után úgy fogalmazott: „nagyon-nagyon jelentős” találkozón vannak túl, talán a januári hivatalba lépés óta ez volt a legfontosabb. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyamat messze nincs lezárva. 

A miniszter ígéretet tett, hogy a további egyeztetésekről is tájékoztatást adnak majd.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője
Egy magas rangú Fehér Ház-tisztviselő szerint jelenleg nincsenek határozott tervek Zelenszkij washingtoni látogatására. Mint mondta, az intenzív diplomáciai mozgás miatt sem időpont, sem konkrét program nincs, és – ami figyelemre méltó – nincs napirenden tárgyalás Oroszországgal sem – erről írt a Liga.

Alternatív forgatókönyv

Egy másik amerikai tisztviselő arról számolt be, hogy a genfi tárgyalások másik lehetséges eredménye az lehet, hogy Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregéért felelős minisztere utazik Oroszországba, vagy egy harmadik országban találkozik orosz illetékesekkel. Orosz források ugyanakkor a CBS Newsnak azt mondták: jelenleg semmilyen konkrét terv nincs előkészítés alatt.

Zelenszkij bődületes hibát követett el

Noha Washington és Kijev november 23-i, genfi egyeztetését a felek a nyilvánosság előtt derűlátó nyilatkozatokkal igyekeztek lezárni, amerikai értesülések szerint a tárgyalóasztalnál egészen más hang uralkodott. 

Az USA delegációja állítólag élesen rászólt az ukrán félre, amiért az a sajtón keresztül kiszivárogtatta Trump béketervének számára kedvezőtlen részeit, 

ezzel tudatosan rontva a terv megítélését.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

