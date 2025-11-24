Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Amerikai és ukrán tisztviselők egyeztetnek Zelenszkij esetleges washingtoni útjáról – értesült a CBS News névtelen forrásokra hivatkozva. Az egyeztetés időpontja érzékenyen kötődik a november 23-án megkezdett genfi béketárgyalásokhoz: ha azok nem hozzák meg a kívánt áttörést, elmaradhat az utazás, amelyet egyesek Trump diplomáciai offenzívájának részeként értelmeznek. Hivatalos bejelentés mindeddig nem érkezett arról, hogy az ukrán államfő valóban útnak indulna az Egyesült Államokba.
Trump rugalmasságról beszél
Donald Trump újságíróknak nyilatkozva jelezte: a keretmegállapodás ütemezése továbbra is „rugalmas”, és a most asztalon lévő terv „nem a végleges” változat. A békefolyamatban tehát még több fordulat is várható.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!