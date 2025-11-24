TrumpUkrajnaWashingtonAndrij JermakbéketervMarco Rubio

Trump és a béketerv: Zelenszkij bődületes hibát vétett, lebukott

Noha Washington és Kijev november 23-i, genfi egyeztetését a felek a nyilvánosság előtt derűlátó nyilatkozatokkal igyekeztek lezárni, amerikai értesülések szerint a tárgyalóasztalnál egészen más hang uralkodott. Az USA delegációja állítólag élesen rászólt az ukrán félre, amiért az a sajtón keresztül kiszivárogtatta Trump béketervének számára kedvezőtlen részeit, ezzel tudatosan rontva a terv megítélését.

Sebők Barbara
2025. 11. 24. 6:40
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a kamerák előtt igyekeztek azt a benyomást kelteni, hogy a genfi tárgyalások kézzelfogható előrelépést hoztak, a háttérben egészen más kép rajzolódott ki. A News Ukraine által idézett források szerint a mosolygós nyilatkozatok inkább afféle tűzoltásnak számítottak: a találkozó légköre feszült volt, és az amerikai küldöttség nyíltan számon kérte Kijevet, amiért a sajtóhoz kiszivárgott Trump 28 pontos béketervének több, Ukrajnára nézve kedvezőtlen passzusa. A beszámolók alapján az ukrán fél végül kénytelen volt vállalni, hogy egyik tárgyalójuk majd „helyreteszi” a történteket egy kedvező hangvételű közleménnyel – írja az Origo.

A genfi egyeztetés súlypontját Donald Trump frissen nyilvánosságra hozott békejavaslatának átdolgozása adta
A genfi egyeztetés súlypontját Donald Trump frissen nyilvánosságra hozott békejavaslatának átdolgozása adta Fotó: AFP

Ukrajna kiszivárogtatta Trump béketervének negatív részleteit

A genfi egyeztetés súlypontját Donald Trump frissen nyilvánosságra hozott békejavaslatának átdolgozása adta. 

A tervezet több olyan lépést is rögzít, amely Ukrajna számára komoly engedményekkel járna: így például előírná a Donbász térségéből történő kivonulást, a fegyveres erők jelentős csökkentését, valamint a nagy hatótávolságú fegyverekről való lemondást. 

 

Mindezekért cserébe Washington olyan biztonsági garanciákat ígér, amelyek a NATO-védelemhez hasonló keretet biztosítanának Kijev számára. Ukrajnában sem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a javaslatot: a terv számos pontja komoly vitákat gerjesztett, és még az Európai Tanács is csupán annyit mondott, hogy a dokumentum „kiindulópontként” szolgálhat – miközben rögtön hozzátette, hogy érdemi átírásra szorul. A genfi egyeztetés fő célja ezért éppen az volt, hogy tisztázzák, milyen irányú korrekciók jöhetnek szóba. 

A tárgyalásról szivárgó információk szerint az ukrán delegáció saját ellenjavaslatot is benyújtott, több alapvető elem átformálását követelve. 

Az amerikai fél ugyanakkor azt jelezte: bizonyos módosításoknak nyitva hagyják a lehetőségét.

GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 23: US Secretary of State Marco Rubio (R) and Ukraine’s presidential chief of staff Andriy Yermak (L) held press briefing in the US mission in Geneva, Switzerland on November 23, 2025. Beyza Binnur Donmez / Anadolu (Photo by Beyza Binnur Donmez / Anadolu via AFP)
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője Fotó: AFP

A tárgyalást követően Rubio bejelentette, hogy Trump békekoncepciója módosulni fog, és a részletekről csak később adnak tájékoztatást. Jermak szintén előrelépést emlegetett, majd egyértelművé tette: a végleges változatot Trump és Volodimir Zelenszkij fogja aláírni. Trump közben határidőt is szabott – november 27-ig lezárná a megállapodást. Eközben már nyilvánosságra került egy külön Európa–Ukrajna-terv is, amely ugyan a Trump-féle koncepcióra épül, mégis több helyen eltérő megoldásokat javasol.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu