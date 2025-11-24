Trump és a béketerv: Zelenszkij bődületes hibát vétett, lebukott

Noha Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a kamerák előtt igyekeztek azt a benyomást kelteni, hogy a genfi tárgyalások kézzelfogható előrelépést hoztak, a háttérben egészen más kép rajzolódott ki. A News Ukraine által idézett források szerint a mosolygós nyilatkozatok inkább afféle tűzoltásnak számítottak: a találkozó légköre feszült volt, és az amerikai küldöttség nyíltan számon kérte Kijevet, amiért a sajtóhoz kiszivárgott Trump 28 pontos béketervének több, Ukrajnára nézve kedvezőtlen passzusa. A beszámolók alapján az ukrán fél végül kénytelen volt vállalni, hogy egyik tárgyalójuk majd „helyreteszi” a történteket egy kedvező hangvételű közleménnyel – írja az Origo.
Ukrajna kiszivárogtatta Trump béketervének negatív részleteit
A genfi egyeztetés súlypontját Donald Trump frissen nyilvánosságra hozott békejavaslatának átdolgozása adta.
A tervezet több olyan lépést is rögzít, amely Ukrajna számára komoly engedményekkel járna: így például előírná a Donbász térségéből történő kivonulást, a fegyveres erők jelentős csökkentését, valamint a nagy hatótávolságú fegyverekről való lemondást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!