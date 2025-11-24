Trump és a béketerv: Zelenszkij bődületes hibát vétett, lebukott

Mindezekért cserébe Washington olyan biztonsági garanciákat ígér, amelyek a NATO-védelemhez hasonló keretet biztosítanának Kijev számára. Ukrajnában sem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a javaslatot: a terv számos pontja komoly vitákat gerjesztett, és még az Európai Tanács is csupán annyit mondott, hogy a dokumentum „kiindulópontként” szolgálhat – miközben rögtön hozzátette, hogy érdemi átírásra szorul. A genfi egyeztetés fő célja ezért éppen az volt, hogy tisztázzák, milyen irányú korrekciók jöhetnek szóba.

A tárgyalásról szivárgó információk szerint az ukrán delegáció saját ellenjavaslatot is benyújtott, több alapvető elem átformálását követelve.

Az amerikai fél ugyanakkor azt jelezte: bizonyos módosításoknak nyitva hagyják a lehetőségét.