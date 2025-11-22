WashingtonZelenszkijeurópai bizottságorosz-ukrán háborúTrumpDer Spiegel

Brüsszel nem áll le: saját béketervet küldtek Washingtonba

Az európai tagállamok vezetői ismét a saját útjukat járják: ahelyett, hogy a békét szolgálnák, elküldték Washingtonba saját béketervüket. Ahelyett, hogy egységesen támogatták volna Kijevet, újabb bizonytalanságot és diplomáciai zűrzavart idéznek elő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 21:48
Forrás: AFP
A Der Spiegel arról ír, hogy az ukrajnai háború rendezésére az európai országok kidolgozták saját alternatív javaslatukat, amelyet már elküldtek Washingtonba. A lépés ismét azt mutatja, hogy a kontinens vezetői hajlamosak az amerikai terveket átalakítani saját elképzelésük szerint, gyakran figyelmen kívül hagyva a realitásokat.

Az európai tagállamok vezetői ismét a saját útjukat járják: ahelyett, hogy a békét szolgálnák, elküldték Washingtonba saját béketervüket
Fotó: AFP

Brüsszel nem áll le: saját béketervet küldtek Washingtonba

Friedrich Merz a G20-csúcson hangsúlyozta, hogy a háborút csak Ukrajna beleegyezésével lehet lezárni. Az európai vezetők saját javaslata azonban inkább az amerikai terv nyomását próbálja enyhíteni, és önmagában kevés esély van arra, hogy tartós megoldást hozzon Kijev és szövetségesei aktív támogatása nélkül.

A johannesburgi találkozón részt vevő európai, japán és kanadai vezetők három pontban állapodtak meg: 

  • az amerikai dokumentum szolgáljon a további egyeztetések alapjául, 
  • az európai aggályokat rendezett folyamaton keresztül kezeljék, 
  • és az EU-t érintő kérdésekben az unió tagjainak kell dönteniük.

Az amerikai javaslat, amely radikális feltételeket szab Ukrajnának – a donyecki és luhanszki területekről való kivonulást, a hadsereg létszámának jelentős csökkentését és a NATO-csatlakozás elutasítását –,

továbbra is komoly nyomás alatt tartja Kijevet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a helyzetet történelmi kihívásnak nevezte: 

Vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázata.

Ukrajna politikai érettsége és a korrupció felszámolása kulcsfontosságú a háború utáni helyreállításhoz
Fotó: AFP

Péntek este Kijevben Daniel Driscoll, az Egyesült Államok nagykövete tájékoztatta az európai diplomatákat a Trump-tervről. A Financial Times beszámolója szerint Driscoll késve érkezett a találkozóra, és a résztvevők szerint merev álláspontot képviselt. Az amerikai diplomata állítólag kijelentette: „Nem tárgyalunk a részletekről”, és hozzátette, hogy „véget kell vetnünk ennek”. 

Az európai ellenjavaslat kidolgozása most technikai szinten zajlik, és vasárnap Genfben amerikai–ukrán találkozót terveznek, amelyen várhatóan Franciaország, Németország és Nagy-Britannia nemzetbiztonsági tanácsadói is részt vesznek. 

A cél: mérsékelni az amerikai álláspontot – de a valódi kérdés az, hogy az európai vezetők saját terveikkel mennyire segítik vagy éppen akadályozzák a békét.

Borítókép: Ursula von der Leyen, António Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Fontos híreink

