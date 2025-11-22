A Der Spiegel arról ír, hogy az ukrajnai háború rendezésére az európai országok kidolgozták saját alternatív javaslatukat, amelyet már elküldtek Washingtonba. A lépés ismét azt mutatja, hogy a kontinens vezetői hajlamosak az amerikai terveket átalakítani saját elképzelésük szerint, gyakran figyelmen kívül hagyva a realitásokat.
Brüsszel nem áll le: saját béketervet küldtek Washingtonba
Friedrich Merz a G20-csúcson hangsúlyozta, hogy a háborút csak Ukrajna beleegyezésével lehet lezárni. Az európai vezetők saját javaslata azonban inkább az amerikai terv nyomását próbálja enyhíteni, és önmagában kevés esély van arra, hogy tartós megoldást hozzon Kijev és szövetségesei aktív támogatása nélkül.
Szóljon hozzá!
