Trump egyszerűen csak kihagyta Európát az ukrajnai béketervből

Az amerikai elnök közvetlen tanácsadói által kidolgozott, 28 pontból álló új orosz–ukrán béketerv Ukrajnában erős ellenállásba ütközhet. A Trump-kormányzat által bemutatott javaslat szerint Ukrajnának jelentős területeket kellene átadnia Oroszországnak, és le kellene mondania arról a követeléséről, hogy a háború befejeztével békefenntartó erők állomásozzanak az országban. A terv visszahoz olyan orosz követeléseket, amelyeket Kijev korábban már elutasított – írja a The Wall Street Journal.

A Trump-adminisztráció új béketerve nem fog tetszeni Kijevnek

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Ukrajnai béketerv gázai mintára

Szakértők szerint az amerikai kormányzat az orosz–ukrán háború kezelésénél ugyanazt a módszert alkalmazza, amit korábban a gázai tűzszünet sikeres közvetítésénél is használtak:

kidolgoznak egy többpontos tervet, majd megpróbálják rávenni a konfliktusban álló feleket annak elfogadására.

A dokumentumot Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje állította össze, miközben a Kreml részéről Kirill Dmitrijevvel egyeztettek. A tisztviselők szerint Donald Trump is támogatja az új kezdeményezést, amely annak hatására született, hogy az elnök tanácsadóinak azt az utasítást adta, dolgozzanak ki egy olyan béketervet, ami ösztönzőkkel segítené a felek megegyezését. A terv alapját az orosz–európai gazdasági kapcsolatok helyreállítása és Ukrajna újjáépítéséhez szükséges források biztosítása képezi.