A volt ukrán miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernyisov korrupciós ügy miatt került letartóztatásba, és számára 51,6 millió hrivnyás óvadékot (409 millió forint) szabtak meg. A hatóságok szerint szerepe lehetett egy pénzmosási ügyben, de Csernyisov visszautasítja a vádat, és nem kommentálta az Enerhoatomnál felmerült sikkasztási gyanút – írja az Epravda.com.ua.
Korrupciós botrány: Zelenszkij bizalmasa került rács mögé
A volt ukrán miniszterelnök-helyettest pénzmosással és korrupcióval összefüggésben tartóztatták le, és két hónapra előzetesbe került. Csernyisov tagadja a vádakat, és nem kommentálta az Enerhoatomhoz köthető eljárást. A jelek szerint Zelenszkij bizalmasa is érintett a korrupciós botrányban.
Korábban írtunk az előzményekről: a NABU és a SZAP nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. Most Csernyisovot korrupció gyanújával hatvan napra előzetesbe helyezték, így legalább január 16-ig rács mögött marad. A nyomozók szerint felkereste a „mosodaként” emlegetett helyet, ahol a bűncselekményekből származó kenőpénzeket próbálták legalizálni. A NABU felvételein az Enerhoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek egy férfit, bár a volt miniszterelnök-helyettes tagadja, hogy köze lenne az Enerhoatom körüli korrupciós bűncselekményekhez, és azt mondja, a „Che Guevara” fedőnévről sincs tudomása. A férfi nem reagált arra az újságírói kérdésre, hogy ismeri-e Timur Mindics vállalkozót.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernyisov (Fotó: AFP)
