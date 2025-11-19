Korrupciós botrány: Zelenszkij bizalmasa került rács mögé

Korábban írtunk az előzményekről: a NABU és a SZAP nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. Most Csernyisovot korrupció gyanújával hatvan napra előzetesbe helyezték, így legalább január 16-ig rács mögött marad. A nyomozók szerint felkereste a „mosodaként” emlegetett helyet, ahol a bűncselekményekből származó kenőpénzeket próbálták legalizálni. A NABU felvételein az Enerhoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek egy férfit, bár a volt miniszterelnök-helyettes tagadja, hogy köze lenne az Enerhoatom körüli korrupciós bűncselekményekhez, és azt mondja, a „Che Guevara” fedőnévről sincs tudomása. A férfi nem reagált arra az újságírói kérdésre, hogy ismeri-e Timur Mindics vállalkozót.