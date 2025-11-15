Újabb magas rangú ukrán politikus csuklóján kattan a bilincs

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) formálisan indítványozta Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének letartóztatását. Bár a politikus neve nem került nyilvánosságra, a részletek Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által közzétett felvételeken az Enerhoatom-ügy résztvevői „Che Guevara” becenéven említettek. A volt miniszterelnök-helyettest korábban jogtalan előny szerzésével és hivatali hatalommal való visszaéléssel gyanúsították – írja az Origo az Unian.ua cikkére hivatkozva. Korábban írtunk az előzményekről: A NABU és a SZAP nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot.

Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magas rangú politikus, akiről a hírek szólhatnak

Fotó: SVEN HOPPE