Orbán Viktor: Európa a háború küszöbén áll + videó

UkrajnaNABUOlekszij CsernisovSZAPZelenszkijkorrupció

Újabb magas rangú ukrán politikus csuklóján kattan a bilincs

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok indítványozták egy egykori miniszterelnök-helyettes letartóztatását, akit jogtalan előny szerzésével és hivatali hatalommal való visszaéléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a politikus részt vett egy pénzmosási ügyben, amit bizonyítékokkal is alátámasztottak. Az Enerhoatom körüli korrupciós botrány legújabb fejleményei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 13:52
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP) Fotó: YVES HERMAN
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) formálisan indítványozta Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének letartóztatását. Bár a politikus neve nem került nyilvánosságra, a részletek Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által közzétett felvételeken az Enerhoatom-ügy résztvevői „Che Guevara” becenéven említettek. A volt miniszterelnök-helyettest korábban jogtalan előny szerzésével és hivatali hatalommal való visszaéléssel gyanúsították – írja az Origo az Unian.ua cikkére hivatkozva. Korábban írtunk az előzményekről: A NABU és a SZAP nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot.

Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak
Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magas rangú politikus, akiről a hírek szólhatnak
 Fotó: SVEN HOPPE

A nyomozás szerint a volt miniszterelnök-helyettes az úgynevezett „mosoda” látogatói között volt, ahol a bűncselekményből származó pénzt mosták tisztára. 

Ezt az objektumot a bűnszervezet vezetője felügyelte, akit a NABU és a SZAP nemrég leplezett le. A nyomozók dokumentálták, hogy a gyanúsítottnak és megbízottjának több mint 1,2 millió amerikai dollárt és közel 100 ezer eurót adtak át készpénzben 

– közölték a hatóságok. 

Amint arról beszámoltunk, Ukrajnában ismét korrupciós botrány rázta meg a közéletet: a nyilvánosságra került információk szerint a Zelenszkij elnökhöz közel álló üzletember, Timur Mindics mellett további személyek is vádemelés alá kerültek. Az ügy kapcsán kiderült, hogy Zelenszkij bizalmasa jelentős befolyást szerezhetett az állami energiaiparban, miközben komoly pénzmosási ügyek is kapcsolódnak a botrányhoz. Ukrajnában a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe, a háborús környezetben ráadásul a politikai és gazdasági érdekek szorosan összefonódtak, az ukrán háborús maffia sem áll le.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

