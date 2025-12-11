Izraelből továbbra sincs hivatalos megerősítés az állítólagos merényletről, amelyet Ihor Kolomojszkij szerint november 28-án követtek el Timur Mindics ellen. Az ukrán korrupciós ügyben érintett üzletember a Midász fedőnevű, nagyszabású nyomozás miatt került az érdeklődés fókuszába. Az izraeli hatóságok azonban egyértelművé tették: semmilyen információjuk nincs arról, hogy támadás történt volna – írja a UNN.
Az izraeli hatóságok is megszólaltak az ukrán korrupciós ügyben
Ukrajnában az elmúlt hetekben az Enerhoatom körüli korrupciós vizsgálat borzolta a kedélyeket, amely a teljes energiaszektort érintő visszaélésekre mutatott rá. A botrány politikai következményei sem zárhatók ki, hiszen több, az ukrán vezetéshez köthető szereplő neve is felmerült. A korrupciós botrány főszereplője Timur Mindics, akiről most az izraeli hatóságok szóvivője adott ki egy nyilatkozatot.
Mihál Zingerman, az izraeli rendőrség szóvivője közölte, hogy
a rendvédelmi szervek nem tudják megerősíteni Kolomojszkij állításait.
A milliárdos üzletember azt állította, hogy Mindicset Izraelben próbálták meg likvidálni, noha erről más forrásból nem érkezett jelentés. Az elmúlt hetekben kirobbant korrupciós botrány először az Enerhoatom körül kialakult pénzszivattyút tárta fel.
A Midász kódnevű nyomozás feltárta, hogy a teljes ukrán energiaszektort átszövi a korrupció. Az ukrán korrupcióellenes szervek 15 hónapon át nyomoztak az ügyben és mintegy ezerórányi hangfelvételt rögzítettek a bűnszervezet tevékenységéről. A nyilvánosságra került hanganyagok szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek.
A hatóságok szerint a korrupciós hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is ellenőrzés alatt tartotta. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint egy,
az ukrán államfő belső köréhez köthető hálózat mintegy százmillió dollárnyi összeget csatornázott ki a vállalat szerződéseiből.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke, Andrij Jermak (Fotó: AFP)
A pápa Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban
A pannonhalmi apátság a jubileumi szentév tiszteletére ünnepi koncertet adott a Szent Anzelm római bencés bazilikában.
Trumpnak elege lett, katonai övezetet hoznak létre
Az intézkedés a határbiztonsági műveletek miatt vált szükségessé.
Migránsokkal teli csónak borult fel, egy ember meghalt
Nyugat-Európa felé tartottak.
Újabb ukrán provokáció Moszkva ellen
Tömeges dróntámadás bénította a légiközlekedést.
