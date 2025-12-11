Az izraeli hatóságok is megszólaltak az ukrán korrupciós ügyben

A Midász kódnevű nyomozás feltárta, hogy a teljes ukrán energiaszektort átszövi a korrupció. Az ukrán korrupcióellenes szervek 15 hónapon át nyomoztak az ügyben és mintegy ezerórányi hangfelvételt rögzítettek a bűnszervezet tevékenységéről. A nyilvánosságra került hanganyagok szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek.

A hatóságok szerint a korrupciós hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is ellenőrzés alatt tartotta. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint egy,