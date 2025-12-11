Timur MindicsIhor KolomojszkijEnerhoatomMidászZelenszkijkorrupciós ügy

Az izraeli hatóságok is megszólaltak az ukrán korrupciós ügyben

Ukrajnában az elmúlt hetekben az Enerhoatom körüli korrupciós vizsgálat borzolta a kedélyeket, amely a teljes energiaszektort érintő visszaélésekre mutatott rá. A botrány politikai következményei sem zárhatók ki, hiszen több, az ukrán vezetéshez köthető szereplő neve is felmerült. A korrupciós botrány főszereplője Timur Mindics, akiről most az izraeli hatóságok szóvivője adott ki egy nyilatkozatot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:26
Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke Andrij Jermak
Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke Andrij Jermak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Izraelből továbbra sincs hivatalos megerősítés az állítólagos merényletről, amelyet Ihor Kolomojszkij szerint november 28-án követtek el Timur Mindics ellen. Az ukrán korrupciós ügyben érintett üzletember a Midász fedőnevű, nagyszabású nyomozás miatt került az érdeklődés fókuszába. Az izraeli hatóságok azonban egyértelművé tették: semmilyen információjuk nincs arról, hogy támadás történt volna – írja a UNN.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Timur Mindics, az ukrán korrupciós botrány egyik főszereplője
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Timur Mindics, az ukrán korrupciós botrány egyik főszereplője (Forrás: Facebook)

Mihál Zingerman, az izraeli rendőrség szóvivője közölte, hogy 

a rendvédelmi szervek nem tudják megerősíteni Kolomojszkij állításait. 

A milliárdos üzletember azt állította, hogy Mindicset Izraelben próbálták meg likvidálni, noha erről más forrásból nem érkezett jelentés. Az elmúlt hetekben kirobbant korrupciós botrány először az Enerhoatom körül kialakult pénzszivattyút tárta fel. 

A Midász kódnevű nyomozás feltárta, hogy a teljes ukrán energiaszektort átszövi a korrupció. Az ukrán korrupcióellenes szervek 15 hónapon át nyomoztak az ügyben és mintegy ezerórányi hangfelvételt rögzítettek a bűnszervezet tevékenységéről. A nyilvánosságra került hanganyagok szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek. 

A hatóságok szerint a korrupciós hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is ellenőrzés alatt tartotta. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint egy, 

az ukrán államfő belső köréhez köthető hálózat mintegy százmillió dollárnyi összeget csatornázott ki a vállalat szerződéseiből. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke, Andrij Jermak (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Korrupció Ukrajnában: egyre többen buknak bele a botrányba

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu