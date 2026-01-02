Felcsúton rajtol a férfiválogatott Eb-felkészülése

Ma megkezdi a közös munkát a január 15-én kezdődő dán–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A Chema Rodríguez vezette szakmai stáb húsz játékost vár Felcsúton, ahol két hétig készül majd a csapat. A programban egyetlen nyilvános edzőmeccs szerepel, január 9-én Győrben Románia ellen, de a szokásoknak megfelelően várhatóan a két csapat zárt kapuk mögött is megmérkőzik egymással. A tervszerűen végrehajtott fiatalításról sokat elárul, hogy a keret csak három helyen változott a tavalyi világbajnoksághoz képest.

A férfiválogatott kapitánya, Chema Rodriguez több fiatalt is kipróbált az elmúlt egy évben, közülük Pergel Andrej a szűkített Eb-kertbe is bekerült (Fotó: MTI)

A férfiválogatott három helyen változott tavaly óta

A kapusposzton a válogatottól búcsúzó Mikler Roland helyett Andó ­Arián készül majd az Eb-re. A tatabányai kapus a két évvel ezelőtti kontinenstornán már tagja volt a csapatnak, és bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között. A címeres meztől szintén visszavonuló Lékai Máté helyett a norvég Elverum 23 éves irányítója, Lukács Péter kapott meghívót. A jobbátlövő Ancsin Gábor a harmadik visszavonuló, azonban az ő helyére nem posztazonos játékos érkezik: a spanyol La Rioja 22 éves kézilabdázója, Pergel Andrej balátlövőként és irányítóként is bevethető. Utóbbi két fiatal az első nagy tornájára készül a válogatottal.

A keretben nincs olyan játékos, aki 1990 előtt született volna. A rangidős, a márciusban 26 éves Sipos Adrián szerint a generációváltás frissítést és új lehetőségeket hozott a válogatottnak.

Jól sikerült a generációváltás, egyre jobban jönnek fiatalok. Mindegyikük nemzetközi rutinnal érkezik, a klubcsapatokban is húzóemberek, és abban bízom, hogy ezt a válogatottba is hozni tudják magukkal. Jól átgondolt folyamat volt a fiatalítás, nem egyből a mély vízbe dobták őket, hanem lépésről lépésre építette őket a csapatba a szakmai stáb. Ez nekik is, de nekünk, rutinosabb játékosoknak is megkönnyíti a helyzetünket

– fogalmazott a német Melsungen védőspecialistája lapunknak.

Két hetet dolgozhat együtt a csapat Felcsúton, majd kezdődik az Európa-bajnokság Svédországban (Fotó: Kovacs Peter/MKSZ)

Nem csak pihenésről szólt az ünnep

A keret tagjai az ünnepek alatt sem pihenhettek. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyéni feladatokat adott a játékosoknak, amelyek az erőnléti felkészülést segítették. Így Felcsúton, a kontinenstornáig hátralévő időszakban elsősorban a taktika kapja majd a főszerepet, de természetesen az erőnlét sem szorul háttérbe. A csapatból két kulcsjátékos hosszú hetek óta sérüléssel bajlódik.