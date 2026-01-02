kézilabdakézilabda európa-bajnokságmagyar férfikézilabda-válogatott

Felcsúton rajtol a férfiválogatott Eb-felkészülése

Megkezdi felkészülését a január 15-én rajtoló dán–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány húsz játékossal dolgozik mától Felcsúton.

Kibédi Péter
2026. 01. 02. 6:40
A játékosk csak a közös munkát kezdték Felcsúton, a szakmai stáb mindenkinek egyéni munkát írt elő az ünnepi időszakra
A játékosk csak a közös munkát kezdték Felcsúton, a szakmai stáb mindenkinek egyéni munkát írt elő az ünnepi időszakra Fotó: Kovács Péter/MKSZ
Ma megkezdi a közös munkát a január 15-én kezdődő dán–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A Chema Rodríguez vezette szakmai stáb húsz játékost vár Felcsúton, ahol két hétig készül majd a csapat. A programban egyetlen nyilvános edzőmeccs szerepel, január 9-én Győrben Románia ellen, de a szokásoknak megfelelően várhatóan a két csapat zárt kapuk mögött is megmérkőzik egymással. A tervszerűen végrehajtott fiatalításról sokat elárul, hogy a keret csak három helyen változott a tavalyi világbajnoksághoz képest.

A férfiválogatott kapitánya, Chema Rodriguez több fiatalt is kipróbált az elmúlt egy évben, közülük Pergel Andrej a szűkített Eb-kertbe is bekerült
A férfiválogatott kapitánya, Chema Rodriguez több fiatalt is kipróbált az elmúlt egy évben, közülük Pergel Andrej a szűkített Eb-kertbe is bekerült (Fotó: MTI)

A férfiválogatott három helyen változott tavaly óta

A kapusposzton a válogatottól búcsúzó Mikler Roland helyett Andó ­Arián készül majd az Eb-re. A tatabányai kapus a két évvel ezelőtti kontinenstornán már tagja volt a csapatnak, és bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között. A címeres meztől szintén visszavonuló Lékai Máté helyett a norvég Elverum 23 éves irányítója, Lukács Péter kapott meghívót. A jobbátlövő Ancsin Gábor a harmadik visszavonuló, azonban az ő helyére nem posztazonos játékos érkezik: a spanyol La Rioja 22 éves kézilabdázója, Pergel Andrej balátlövőként és irányítóként is bevethető. Utóbbi két fiatal az első nagy tornájára készül a válogatottal.
A keretben nincs olyan játékos, aki 1990 előtt született volna. A rangidős, a márciusban 26 éves Sipos Adrián szerint a generációváltás frissítést és új lehetőségeket hozott a válogatottnak.

Jól sikerült a generációváltás, egyre jobban jönnek fiatalok. Mindegyikük nemzetközi rutinnal érkezik, a klubcsapatokban is húzóemberek, és abban bízom, hogy ezt a válogatottba is hozni tudják magukkal. Jól átgondolt folyamat volt a fiatalítás, nem egyből a mély vízbe dobták őket, hanem lépésről lépésre építette őket a csapatba a szakmai stáb. Ez nekik is, de nekünk, rutinosabb játékosoknak is megkönnyíti a helyzetünket 

– fogalmazott a német Melsungen védőspecialistája lapunknak.

Két hetet dolgozhat együtt a csapat Felcsúton, majd kezdődik az Európa-bajnokság Svédországban
Két hetet dolgozhat együtt a csapat Felcsúton, majd kezdődik az Európa-bajnokság Svédországban (Fotó: Kovacs Peter/MKSZ)

Nem csak pihenésről szólt az ünnep

A keret tagjai az ünnepek alatt sem pihenhettek. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyéni feladatokat adott a játékosoknak, amelyek az erőnléti felkészülést segítették. Így Felcsúton, a kontinenstornáig hátralévő időszakban elsősorban a taktika kapja majd a főszerepet, de természetesen az erőnlét sem szorul háttérbe. A csapatból két kulcsjátékos hosszú hetek óta sérüléssel bajlódik. 

A szegedi beálló, Bánhidi Bence térdproblémák miatt jár kezelésre és gyógytornára, míg a Kiel jobbszélsője, Imre Bence hasfalsérülése miatt hetek óta harcképtelen. Lapunknak mindkét játékos úgy nyilatkozott, hogy jó esély mutatkozik a felépülésükre az Európa-bajnokság rajtjára, ezért mindent megtesznek, de csak akkor utaznak el a csapattal, ha egészségesek, és a sérülésük nem jelent kockázatot.

Sipos Adrián (középen) szerint akkor lesz oka örülni a magyar válogatott játékosainak, ha kevés hibával tudják végigjátszani a tornát
Sipos Adrián (középen) szerint akkor lesz oka örülni a magyar válogatott játékosainak, ha kevés hibával tudják végigjátszani a tornát (Fotó: Magyar Nemzet)


Kemény meccsek, de nem megoldhatatlan feladatok

A magyar válogatott a dán–svéd közös rendezésű torna svédországi ágára került. A csoportmérkőzéseket Kristian­stadban játsszák, ami ismerős helyszín, hiszen három éve világbajnoki csoportmeccseknek adott otthont a negyvenkétezer lakosú dél-svéd város. 

Az első csoportmérkőzésen, január 16-án Lengyelország lesz az ellenfél, majd kétnaponta Olaszország és Izland következik. A mérkőzések minden esetben este fél kilenckor kezdődnek. 

A csoportból az első két helyezett jut tovább a malmői középdöntőbe. Papíron kedvezőbbnek tűnik a magyar csoport, mivel Lengyelország és Olaszország is legyőzhető ellenfélnek számít, a csoportelsőségért pedig – már-már hagyományosan – Izland ellen kell megküzdeni.

Elsősorban nekünk meccsről meccsre kell építkeznünk. Persze a cél a továbbjutás a csoportból, és a középdöntőből is megvan az esély a továbblépésre, de a mezőny rendkívül tömör, legalább tíz csapat pályázik eséllyel a legjobb négy közé 

– mondta Sipos Adrián.

A magyar válogatott a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon és a tavalyi világbajnokságon is hajszállal maradt le az elődöntőről. Ahhoz, hogy most sikerüljön odakerülni, a középdöntős csoport első két helyének egyikén kell végeznie, ami dániai utazást jelentene. A torna helyosztóit Herningben rendezik, a bronzmeccset és a döntőt február elsején játsszák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

