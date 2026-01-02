Felcsúton rajtol a férfiválogatott Eb-felkészülése

Ma megkezdi a közös munkát a január 15-én kezdődő dán–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A Chema Rodríguez vezette szakmai stáb húsz játékost vár Felcsúton, ahol két hétig készül majd a csapat. A programban egyetlen nyilvános edzőmeccs szerepel, január 9-én Győrben Románia ellen, de a szokásoknak megfelelően várhatóan a két csapat zárt kapuk mögött is megmérkőzik egymással. A tervszerűen végrehajtott fiatalításról sokat elárul, hogy a keret csak három helyen változott a tavalyi világbajnoksághoz képest.
A férfiválogatott három helyen változott tavaly óta
A kapusposzton a válogatottól búcsúzó Mikler Roland helyett Andó Arián készül majd az Eb-re. A tatabányai kapus a két évvel ezelőtti kontinenstornán már tagja volt a csapatnak, és bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között. A címeres meztől szintén visszavonuló Lékai Máté helyett a norvég Elverum 23 éves irányítója, Lukács Péter kapott meghívót. A jobbátlövő Ancsin Gábor a harmadik visszavonuló, azonban az ő helyére nem posztazonos játékos érkezik: a spanyol La Rioja 22 éves kézilabdázója, Pergel Andrej balátlövőként és irányítóként is bevethető. Utóbbi két fiatal az első nagy tornájára készül a válogatottal.
A keretben nincs olyan játékos, aki 1990 előtt született volna. A rangidős, a márciusban 26 éves Sipos Adrián szerint a generációváltás frissítést és új lehetőségeket hozott a válogatottnak.
Jól sikerült a generációváltás, egyre jobban jönnek fiatalok. Mindegyikük nemzetközi rutinnal érkezik, a klubcsapatokban is húzóemberek, és abban bízom, hogy ezt a válogatottba is hozni tudják magukkal. Jól átgondolt folyamat volt a fiatalítás, nem egyből a mély vízbe dobták őket, hanem lépésről lépésre építette őket a csapatba a szakmai stáb. Ez nekik is, de nekünk, rutinosabb játékosoknak is megkönnyíti a helyzetünket
– fogalmazott a német Melsungen védőspecialistája lapunknak.
Nem csak pihenésről szólt az ünnep
A keret tagjai az ünnepek alatt sem pihenhettek. Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyéni feladatokat adott a játékosoknak, amelyek az erőnléti felkészülést segítették. Így Felcsúton, a kontinenstornáig hátralévő időszakban elsősorban a taktika kapja majd a főszerepet, de természetesen az erőnlét sem szorul háttérbe. A csapatból két kulcsjátékos hosszú hetek óta sérüléssel bajlódik.
A szegedi beálló, Bánhidi Bence térdproblémák miatt jár kezelésre és gyógytornára, míg a Kiel jobbszélsője, Imre Bence hasfalsérülése miatt hetek óta harcképtelen. Lapunknak mindkét játékos úgy nyilatkozott, hogy jó esély mutatkozik a felépülésükre az Európa-bajnokság rajtjára, ezért mindent megtesznek, de csak akkor utaznak el a csapattal, ha egészségesek, és a sérülésük nem jelent kockázatot.
