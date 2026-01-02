Óriási a baj Németországban, gyakori fizetésmegszakításokra figyelt fel az adóhivatal – legolvasottabb gazdasági cikkeink decemberben

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt komoly válságban van Németország. Ismert, a probléma nem új keletű, lényegében az orosz-ukrán háború óta tart, ám decemberben ennek igen látványos jele mutatkozott. A pénzügyi problémák miatt a városok ugyanis lemondták a karácsonyi ünnepi kivilágítást – közölte a Bild. A drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására. Az újság arról számolt be, hogy hasonló intézkedéseket hoznak országszerte. Két év recesszió után az idei növekedés várhatóan mindössze 0,2 százalék körül lesz. A német vállalatoktól érkező rossz hírek pedig jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet, sorra jelentenek csődöt olyan cégek is, amelyek már több mint száz éve a piacon voltak. Januártól augusztusig 16 185 vállalat jelentett fizetésképtelenséget – tizenkét százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.

Az idei évtől érkezik az újabb egymilliós támogatás

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján 2026-tól évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást igényelhetnek a közszférában dolgozók. A támogatás hiteltörlesztéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőhöz használható fel, alanyi jogon jár, és egyszerre szolgál lakhatási, foglalkoztatási és társadalompolitikai célokat. A Duna House elemzői szerint mindez komolyan befolyásolhatja a keresletet, különösen az alsó- és középkategóriás lakások piacán. A rendelet értelmében:

orvosok,

ápolók,

pedagógusok,

rendvédelmi dolgozók,

szociális és kulturális területen foglalkoztatottak,

valamint több más közfeladatot ellátó munkavállaló élhet a támogatással.

A keret évente legfeljebb nettó egymillió forint, amely hiteltörlesztésre havonta, önerő esetén egy összegben vehető igénybe. A jogosultság alanyi jogon jár, így a támogatás – korábbi otthonteremtési konstrukciókkal szemben – nem függ családi státusztól vagy gyermekvállalástól.