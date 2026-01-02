magyar közlönytámogatásnémetország

Óriási a baj Németországban, gyakori fizetésmegszakításokra figyelt fel az adóhivatal – legolvasottabb gazdasági cikkeink decemberben

Lemondták az ünnepi kivilágítást Németországban, tömegesen jelentettek csődöt a cégek. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján 2026-tól évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást igényelhetnek a közszférában dolgozók. Túl gyakran szakították meg a fizetést, gyanús lett az adóhivatalnak. Decemberi legolvasottabb cikkeink.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 6:35
Több helyen döntöttek úgy Németországban, hogy ezúttal nem lesz karácsonyi kivilágítás Fotó: NurPhoto via AFP Forrás: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt komoly válságban van Németország. Ismert, a probléma nem új keletű, lényegében az orosz-ukrán háború óta tart, ám decemberben ennek igen látványos jele mutatkozott. A pénzügyi problémák miatt a városok ugyanis lemondták a karácsonyi ünnepi kivilágítást – közölte a Bild. A drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására. Az újság arról számolt be, hogy hasonló intézkedéseket hoznak országszerte. Két év recesszió után az idei növekedés várhatóan mindössze 0,2 százalék körül lesz. A német vállalatoktól érkező rossz hírek pedig jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet, sorra jelentenek csődöt olyan cégek is, amelyek már több mint száz éve a piacon voltak. Januártól augusztusig 16 185 vállalat jelentett fizetésképtelenséget – tizenkét százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.

adóhivatal, Budapest, 2023. május 20.Cégtábla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi irányításának helyet adó épületen a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Gyanús lett a sok megszakított fizetés az adóhivatal munkatársainak
Fotó: Róka László / Róka László

Az idei évtől érkezik az újabb egymilliós támogatás

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján 2026-tól évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást igényelhetnek a közszférában dolgozók. A támogatás hiteltörlesztéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőhöz használható fel, alanyi jogon jár, és egyszerre szolgál lakhatási, foglalkoztatási és társadalompolitikai célokat. A Duna House elemzői szerint mindez komolyan befolyásolhatja a keresletet, különösen az alsó- és középkategóriás lakások piacán. A rendelet értelmében:

  •  orvosok, 
  • ápolók, 
  • pedagógusok, 
  • rendvédelmi dolgozók, 
  • szociális és kulturális területen foglalkoztatottak, 
  • valamint több más közfeladatot ellátó munkavállaló élhet a támogatással. 

A keret évente legfeljebb nettó egymillió forint, amely hiteltörlesztésre havonta, önerő esetén egy összegben vehető igénybe. A jogosultság alanyi jogon jár, így a támogatás – korábbi otthonteremtési konstrukciókkal szemben – nem függ családi státusztól vagy gyermekvállalástól.

A program a hiteltörlesztésekhez való hozzájárulás miatt stabilizáló szerepet is betölthet: várhatóan csökken a fizetési nehézségek miatti kényszerértékesítések száma.

Gyakori fizetési megszakításokra lett figyelmes az adóhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az online pénztárgép adatokból azt is látja, ha megszakítják a fizetési folyamatot. A hatóság borsodi ellenőrei ezúttal olyan cégeket vizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt. Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek: hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra, de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja. A nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól. Ám ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet – ismertette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.