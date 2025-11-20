Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője egy interjúban kifejtette, merre tart az orosz–ukrán háború: Moszkva azt tervezi, hogy 2026 tavaszára teljes ellenőrzést szerez Donyeck felett, ám szerinte ez nem valósítható meg. Elmondta, hogy az orosz hadsereg délen Zaporizzsját is igyekszik nyomás alá helyezni. Úgy fogalmazott, a várost érintő fenyegetéseket túlértékelik, a védelmi helyzet kedvezőbb, mint a keleti frontszakaszon – írja az Ukrinform.
Az oroszok azt a célt tűzték ki, hogy teljesen elfoglalják a Donyecki területet, ráadásul ezt 2026 tavaszára akarják megtenni – nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez a vállalás nem reális
– hangsúlyozta Budanov.
