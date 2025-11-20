Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

Budanov szerint délen az orosz erők Zaporizzsja közelébe igyekeznek előretolni állásaikat, és folyamatos tüzérségi, valamint dróncsapásokkal próbálnak félelmet kelteni. Céljuk, hogy a katonai vezetést a terület feladására, a lakosságot pedig a város elhagyására kényszerítsék.

Állítása szerint ez a módszer működött Pokrovszkban, Zaporizzsjánál azonban más a helyzet.

Noha a médiában igyekeznek elterjeszteni azt a nézetet, hogy a támadók már szinte a városban vannak, ez szerinte nem felel meg a valóságnak, és a védelem állapota itt sokkal kedvezőbb, mint a keleti térségben.