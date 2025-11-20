Kirilo BudanovDonyeckHURZaporizzsjaMoszkvaorosz-ukrán háború

Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

Az ukrán katonai hírszerzés első embere úgy látja, hogy Moszkva 2026 tavaszára olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek teljesen irreálisak. A 24-es csatornának adott interjúban elmondta, hogy az orosz–ukrán háború új fázisába lépett és az orosz hadsereg délen Zaporizzsját is igyekszik nyomás alá helyezni, de a város továbbra is tartja magát. Hozzátette, hogy Oroszország a tél beköszöntével ismét az energetikai rendszerre nehezedő nyomással próbálja gyengíteni Ukrajnát.

András János
2025. 11. 20. 11:53
Kirilo Budanov szerint az oroszok célja teljesen irreális Fotó: TARASOV Forrás: NurPhoto
Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője egy interjúban kifejtette, merre tart az orosz–ukrán háború: Moszkva azt tervezi, hogy 2026 tavaszára teljes ellenőrzést szerez Donyeck felett, ám szerinte ez nem valósítható meg. Elmondta, hogy az orosz hadsereg délen Zaporizzsját is igyekszik nyomás alá helyezni. Úgy fogalmazott, a várost érintő fenyegetéseket túlértékelik, a védelmi helyzet kedvezőbb, mint a keleti frontszakaszon – írja az Ukrinform.

Az orosz–ukrán háború új fázisába lépett
Fotó: HANDOUT

Az oroszok azt a célt tűzték ki, hogy teljesen elfoglalják a Donyecki területet, ráadásul ezt 2026 tavaszára akarják megtenni – nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez a vállalás nem reális

– hangsúlyozta Budanov.

Budanov szerint délen az orosz erők Zaporizzsja közelébe igyekeznek előretolni állásaikat, és folyamatos tüzérségi, valamint dróncsapásokkal próbálnak félelmet kelteni. Céljuk, hogy a katonai vezetést a terület feladására, a lakosságot pedig a város elhagyására kényszerítsék.

Állítása szerint ez a módszer működött Pokrovszkban, Zaporizzsjánál azonban más a helyzet. 

Noha a médiában igyekeznek elterjeszteni azt a nézetet, hogy a támadók már szinte a városban vannak, ez szerinte nem felel meg a valóságnak, és a védelem állapota itt sokkal kedvezőbb, mint a keleti térségben.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy közeledik az orosz–ukrán háború utolsó felvonása és a negyedik téli offenzíva. 

Borítókép: Kirilo Budanov szerint az oroszok célja teljesen irreális (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

