Halálos orosz bombázás érte Harkiv megyét

Oleh Szinyehubov, megyei kormányzó beszámolója szerint a lány súlyosan megsérült a rakétacsapásban és később a kórházban belehalt sérüléseibe. A sebesültek között van egy tizenhat éves fiú is. A kilenc sérült közül hetet a robbanás okozta trauma miatt kellett kórházba szállítani – közölték a tisztviselők. Az orosz erők idén fokozták a támadásokat Harkiv megyében és a frontvonaltól távolabb eső települések elleni bombázásokat. A támadás egy nappal azután történt, hogy Balaklija városában egy orosz rakétacsapás három embert megölt, és további tizenötöt – köztük három gyermeket – megsebesített.