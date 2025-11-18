Az éjjel orosz rakétacsapás érte a Harkiv megyében lévő Krasznohrad várost, ami miatt meghalt egy 17 éves lány, és kilenc ember megsérült – írja a The Kyiv Independent.
Halálos orosz bombázás érte Harkiv megyét
Egy orosz rakétacsapás következtében meghalt egy tinédzser kilencen pedig megsebesültek. Az eset egy nappal azután történt, hogy Balaklijában egy másik orosz rakétatámadás három ember életét oltotta ki, és több civilt megsebesített. A harkivi térségben az utóbbi időszakban erősödött az orosz katonai nyomás.
Oleh Szinyehubov, megyei kormányzó beszámolója szerint a lány súlyosan megsérült a rakétacsapásban és később a kórházban belehalt sérüléseibe. A sebesültek között van egy tizenhat éves fiú is. A kilenc sérült közül hetet a robbanás okozta trauma miatt kellett kórházba szállítani – közölték a tisztviselők. Az orosz erők idén fokozták a támadásokat Harkiv megyében és a frontvonaltól távolabb eső települések elleni bombázásokat. A támadás egy nappal azután történt, hogy Balaklija városában egy orosz rakétacsapás három embert megölt, és további tizenötöt – köztük három gyermeket – megsebesített.
Borítókép: Fokozódnak a bombázások Harkivban (Fotó: AFP)
