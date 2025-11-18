Putyin nem tréfál, ballisztikus rakétát lőtt ki éjszaka Oroszország

Rendkívüli

Oroszország éjjel több ukrán régiót támadott drónokkal és rakétákkal. Az ukrán légierő szerint a legtöbb támadó drónt sikerült lelőni vagy blokkolni, de több településen így is súlyos károk keletkeztek. Dnyipróban ketten megsérültek, Csernyihiv megyében két civil életét vesztette.

András János
2025. 11. 18. 9:56
Nagyszabású drón és rakétatámadás érte Ukrajnát – illusztráció Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
Az orosz csapatok éjjel csapásmérő drónokkal és Iszkander–M ballisztikus rakétákkal támadták Ukrajna több régióját. A helyi jelentések szerint az ukrán légvédelem a legtöbb ellenséges célt lelőtte – írja az rbc.ua. 

Oroszország legalább 70 Sahed típusú drónt indított ukrán célpontok ellen az éjjel
Oroszország legalább 70 Sahed típusú drónt indított ukrán célpontok ellen az éjjel
(Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

November 17-ről 18-ra virradó éjjel az oroszok tömeges dróntámadást hajtottak végre Dnyipro ellen. A támadás miatt tüzek keletkeztek, épületek rongálódtak meg, és sérültek is voltak. A támadás következtében Dnyipróban két ember megsérült. Egy 59 éves nőt és egy 67 éves férfit közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. Az Ukrzaliznicja azt is közölte, hogy a dnyiprói támadás következtében betörtek a vonatkocsik és az állomás ablakai, két vonat pedig 2,5 órás késéssel indult el. Ezen felül az oroszok éjjel megtámadták a Csernyihiv megyei Gorodnyát is. Az éjszakai támadás ott két életet követelt. A megyei katonai közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus szerint két civil nő — egy 75 és egy 72 éves helyi lakos — vesztette életét.

Oroszország drónsereget indított az éjjel

November 18-ra virradó éjjel az ellenség négy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétával támadott az Oroszországi Föderáció Rosztovi és Voronyezsi területéről, valamint 114 csapásmérő drónnal — Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli eszközökkel, amelyek közül mintegy 70 Sahed volt

 – közölte az ukrán légierő. Az előzetes adatok szerint helyi idő szerint 8.30-ra a légvédelem 101 ellenséges drónt lőtt le vagy bénított meg. Ugyanakkor négy rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 15 helyszínen, továbbá két helyszínre a lelőtt drón alkatrészei hullottak le.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Moszkva bejelentést tett több település elfoglalásáról. 

Borítókép: Nagyszabású drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát – illusztráció (Fotó: AFP)

