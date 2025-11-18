Putyin nem tréfál, ballisztikus rakétát lőtt ki éjszaka Oroszország

Az orosz csapatok éjjel csapásmérő drónokkal és Iszkander–M ballisztikus rakétákkal támadták Ukrajna több régióját. A helyi jelentések szerint az ukrán légvédelem a legtöbb ellenséges célt lelőtte – írja az rbc.ua.

Oroszország legalább 70 Sahed típusú drónt indított ukrán célpontok ellen az éjjel

(Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

November 17-ről 18-ra virradó éjjel az oroszok tömeges dróntámadást hajtottak végre Dnyipro ellen. A támadás miatt tüzek keletkeztek, épületek rongálódtak meg, és sérültek is voltak. A támadás következtében Dnyipróban két ember megsérült. Egy 59 éves nőt és egy 67 éves férfit közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. Az Ukrzaliznicja azt is közölte, hogy a dnyiprói támadás következtében betörtek a vonatkocsik és az állomás ablakai, két vonat pedig 2,5 órás késéssel indult el. Ezen felül az oroszok éjjel megtámadták a Csernyihiv megyei Gorodnyát is. Az éjszakai támadás ott két életet követelt. A megyei katonai közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus szerint két civil nő — egy 75 és egy 72 éves helyi lakos — vesztette életét.