Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Az ukrajnai korrupciós botrány európai vezetők zsebéig érhet

Deák Dániel politológus a közösségi médiában közölt részleteket az ukrajnai korrupciós ügyekkel kapcsolatban. Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a háborúpárti Brüsszelnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
Az elemző azt írta: nem lepné meg ha kiderülne, hogy az ukrán korrupció keretében ellopott milliárdokból néhány európai vezető is kapott, akik cserébe a háború finanszírozását erőltetik.

A jelek szerint Ursula von der Leyent sem befolyásolja az a napokban kirobbant ukrajnai korrupciós ügy, amelyről több sajtóhír is beszámolt. Ugyanis az Európai Bizottság elnöke levélben fordult a tagállamokhoz, amelyben további forrásokat kért az Ukrajna finanszírozásához szükséges, jelenleg hiányzó összeg pótlására.

Óriási a korrupciós botrány Ukrajnában, Ursula von der Leyen mégis hajthatatlan (Fotó: AFP)
Korrupció robbant Ukrajnában

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, a napokban kipattant a minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány, amelynek során a 

nyugati támogatások útját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig követték a nyomozók, akik az államfő egyik bizalmasának ingatlanában – Timur Mindicsnél – egy aranyvécét is találtak. 

Timur Mindics Zelenszkij legbelsőbb köréhez tartozik, az államfő egyik legközelebbi bizalmasa, és hogy, hogy nem, szinte órákkal a nyomozók rajtaütése előtt eltűnt Kijevből. Deák Dániel szerint „vélhetően Zelenszkij köreiből figyelmeztették”.

Brüsszel továbbra is hajthatatlan

Brüsszel számításai szerint akkor is további mintegy 71 milliárd euróra lenne szükség Ukrajna támogatására 2026 végéig, ha addigra véget érne a háború. A Bizottság gyors és rugalmas forrásbiztosítást sürget, mert az ukrán költségvetés jó eséllyel már 2026 első hónapjai után kifogyhat a pénzből.

Az EU továbbra is napirenden tartja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását,  jogi aggályok miatt óvatos.

Amennyiben az orosz eszközök felhasználása nem valósul meg, Ursula von der Leyen szerint a hiányt a tagállamoknak, vagyis végső soron az európai adófizetőknek kellene pótolni.

 Mindez egyre nagyobb vitát vált ki Európában, főként az  ukrajnai korrupciós ügyek fényében.

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– tette hozzá.

Boríókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

