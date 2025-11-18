Az ukrajnai korrupciós botrány európai vezetők zsebéig érhet

Brüsszel továbbra is hajthatatlan
Brüsszel számításai szerint akkor is további mintegy 71 milliárd euróra lenne szükség Ukrajna támogatására 2026 végéig, ha addigra véget érne a háború. A Bizottság gyors és rugalmas forrásbiztosítást sürget, mert az ukrán költségvetés jó eséllyel már 2026 első hónapjai után kifogyhat a pénzből.
Az EU továbbra is napirenden tartja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, jogi aggályok miatt óvatos.
Amennyiben az orosz eszközök felhasználása nem valósul meg, Ursula von der Leyen szerint a hiányt a tagállamoknak, vagyis végső soron az európai adófizetőknek kellene pótolni.
Mindez egyre nagyobb vitát vált ki Európában, főként az ukrajnai korrupciós ügyek fényében.
Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt
– fogalmazott Orbán Viktor.
Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát
– tette hozzá.
Boríókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
