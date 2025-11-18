Az ukrajnai korrupciós botrány európai vezetők zsebéig érhet

Az elemző azt írta: nem lepné meg ha kiderülne, hogy az ukrán korrupció keretében ellopott milliárdokból néhány európai vezető is kapott, akik cserébe a háború finanszírozását erőltetik.

A jelek szerint Ursula von der Leyent sem befolyásolja az a napokban kirobbant ukrajnai korrupciós ügy, amelyről több sajtóhír is beszámolt. Ugyanis az Európai Bizottság elnöke levélben fordult a tagállamokhoz, amelyben további forrásokat kért az Ukrajna finanszírozásához szükséges, jelenleg hiányzó összeg pótlására.