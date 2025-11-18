Az ukránok támadása után véres lesz Putyin bosszúja

Az ukrán haderő továbbra is a kritikus infrastruktúrára koncentrálja támadásait. A fegyveres erők a hírek szerint az éjszaka folyamán sikeres támadást hajtottak végre Donyeck megye egyik hőerőműve ellen – írja az Origo.

Donyeck megyében támadtak az ukránok az éjszaka

Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

A támadásra akkor került sor, amikor Kijev fokozta az orosz olaj-, gáz- és energiainfrastruktúra elleni támadásokat, amelyek Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrását képezik. A károkat és a támadás pontos körülményeit azonban még nem erősítette meg az ukrán haderő.