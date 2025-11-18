Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Az ukránok támadása után véres lesz Putyin bosszúja

Az ukrán haderő továbbra is a kritikus infrastruktúrákat támadja. Az éjszaka folyamán a hírek szerint sikeres csapást hajtottak végre Donyeck megyében egy hőerőmű ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 7:10
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU AGENCY
Az ukrán haderő továbbra is a kritikus infrastruktúrára koncentrálja támadásait. A fegyveres erők a hírek szerint az éjszaka folyamán sikeres támadást hajtottak végre Donyeck megye egyik hőerőműve ellen – írja az Origo

Donyeck megyében támadtak az ukránok az éjszaka
Donyeck megyében támadtak az ukránok az éjszaka 
Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

A támadásra akkor került sor, amikor Kijev fokozta az orosz olaj-, gáz- és energiainfrastruktúra elleni támadásokat, amelyek Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrását képezik. A károkat és a támadás pontos körülményeit azonban még nem erősítette meg az ukrán haderő. 

Az interneten keringő felvételek alapján egyébként a lakosok több robbanást is hallottak, ami után lángok csaptak fel az erőműben. 

Ukrajna rendszeresen mér csapásokat katonai és ipari létesítményekre Oroszországban és az orosz megszállás alatt álló területeken, elsősorban belföldön fejlesztett drónokat használva.

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

