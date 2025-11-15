Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost + videó

Az éjszaka folyamán a Rjazan környéki térségben légiriadót rendeltek el a hatóságok a növekvő drónfenyegetés miatt. Hajnalra a helyi monitoringcsatornák riasztották a lakosokat: minden irányból tömegesen közelítenek pilóta nélküli drónok, elsősorban a város olajfinomító létesítménye felé. Az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a civil infrastruktúra továbbra is kiszolgáltatott a modern technológiával végrehajtott dróntámadásoknak – írta a 24 Kanal forrásaira hivatkozva az Origo.

Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost, több épület is lángra kapott Fotó: AFP

Hajnali négy órakor kezdődött a támadás a rjazani olajfinomító ellen, a helyiek szerint több mint tíz hatalmas detonáció hallatszott.