Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

dróntámadásukrajnai háborúOroszországrakétaorosz-ukrán háborúinfrastruktúra

Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost + videó

November 15-én hajnalban tömeges dróntámadás rázta meg az oroszországi Rjazan városát. A helyiek robbanásokat hallottak a város több pontján, és több épület is lángra kapott a légitámadások következtében. Az eset újra rámutatott: a modern drónokkal végrehajtott csapások elleni védelem továbbra is komoly kihívást jelent, miközben a civil lakosság folyamatos fenyegetéseknek van kitéve.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 12:50
Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost Forrás: AFP
Az éjszaka folyamán a Rjazan környéki térségben légiriadót rendeltek el a hatóságok a növekvő drónfenyegetés miatt. Hajnalra a helyi monitoringcsatornák riasztották a lakosokat: minden irányból tömegesen közelítenek pilóta nélküli drónok, elsősorban a város olajfinomító létesítménye felé. Az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a civil infrastruktúra továbbra is kiszolgáltatott a modern technológiával végrehajtott dróntámadásoknak – írta a 24 Kanal forrásaira hivatkozva az Origo.

Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost
Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost, több épület is lángra kapott Fotó: AFP

Tömeges dróntámadás rázta meg az orosz várost

Hajnali négy órakor kezdődött a támadás a rjazani olajfinomító ellen, a helyiek szerint több mint tíz hatalmas detonáció hallatszott.

A közösségi médiában szinte azonnal megjelentek a felvételek: videók és fotók örökítették meg a robbanásokat, valamint az azt követő lángoló pusztítást. 

A lakosok beszámolói és a vizuális bizonyítékok egyértelműen jelzik: a drónokkal végrehajtott csapás komoly károkat okozott, miközben a hatóságok tehetetlenül nézték az eseményeket.

Hiperszonikus rakétákkal mért csapások, előretörő orosz erők

Az orosz hadsereg Kinzsal hiperszonikus rakétákkal támadott ukrán hadiüzemeket és energetikai létesítményeket az éjjel, miközben több frontszakaszon is előretörést jelentett be. Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország idén akár 120 ezer siklóbombát és hetvenezer nagy hatótávolságú drónt gyárthat, a téli hónapokban pedig újabb csapások várhatók az ukrán energetikai infrastruktúrára. 

Borítókép: Drón a levegőben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

