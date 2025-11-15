Hiperszonikus rakétákkal mért csapások, előretörő orosz erők, tömeggyártott drónok – új szakaszába lép az ukrajnai háború

Az orosz védelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy az éjszaka folyamán Kinzsal hiperszonikus rakétákat is bevetettek az ukrán hadiipari és energetikai létesítmények ellen végrehajtott csoportos támadás során. A tárca szerint a művelet „válasz volt az ukrán terrortámadásokra az orosz polgári célpontok ellen”.

Egy orosz pilóta egy Kinzsal hiperszonikus cirkálórakétát hordozó orosz MiG–31K vadászgépet vizsgál (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium / AFP)

A minisztérium arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban elfoglalták a donyecki Pokrovszk Rih keleti elővárosát, valamint a Dnyipropetrovszk megyei Oresztopilt.

A jelentés szerint Pokrovszknál az ukrán erők hét alkalommal próbálkoztak ellentámadással, sikertelenül. Az orosz fél szerint „az ukrán veszteség a térségben az elmúlt héten több mint 1670 katona”, továbbá tucatnyi páncélozott jármű.

A harcok intenzitását jelzi, hogy Moszkva állítása szerint az elmúlt hét napban mind a hat frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és összesen kilenc települést foglaltak el.

Ukrán hírszerzés: Oroszország tízezrével gyártja a siklóbombákat

Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője a Reutersnek arról beszélt, hogy Oroszország idén akár

„120 ezer siklóbombát tervez gyártani”, köztük „ötszáz új, kétszáz kilométeres hatótávolságú változatot”.

Mint fogalmazott:

Ugyan le lehet lőni ezeket, de az Oroszországban gyártott légibombák mennyisége óriási.

Szkibickij szerint az orosz erők naponta 200–250 siklóbombát vetnek be, és Moszkva már azon dolgozik, hogy a bombák hatótávolságát 400 kilométerre növeljék, ami újabb ukrán településeket tenne sebezhetővé.

A hírszerző tiszt azt is elmondta, hogy az oroszok idén körülbelül 70 ezer nagy hatótávolságú drónt gyárthatnak, köztük 30 ezer Sahíd típust, amelyek az orosz támadások fő eszközei. Az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapások szerinte a télen is folytatódnak: „Mindenképpen meg akarnak törni bennünket… ezek a támadások destabilizálják a belső helyzetet.”