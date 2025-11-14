Merz felszólította Zelenszkijt

A német kancellár kemény üzenetet küldött az ukrán elnökön keresztül. Friedrich Merz telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, akinek hangsúlyozta: meg kell állítani az ukrán férfiak Németországba áramlását – írja a Politico.

Merz komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkijnek

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

„Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen az ukrán fiatal férfiak ne jöjjenek nagy számban – egyre növekvő számban – Németországba, hanem szolgálják a hazájukat” – jelentette ki Merz csütörtökön.

A német kancellár megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor Németországban – különösen Merz konzervatív soraiban – egyre növekvő aggodalomra ad okot, hogy a közvélemény ukrán ügy iránti támogatása csökkenhet, ha a fiatal ukrán férfiak láthatóan azzal kerülik meg a katonai szolgálatot, hogy Németországba jönnek.