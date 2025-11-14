MerzUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Merz felszólította Zelenszkijt

A német kancellár szerint az ukrán férfiaknak otthon kell maradnia harcolni. Friedrich Merz német kancellár a kéréssel magához az ukrán elnökhöz, Volodimir Zelenszkijhez fordult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 17:40
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: POOL
A német kancellár kemény üzenetet küldött az ukrán elnökön keresztül. Friedrich Merz telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel, akinek hangsúlyozta: meg kell állítani az ukrán férfiak Németországba áramlását – írja a Politico

Merz komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkijnek
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

„Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen az ukrán fiatal férfiak ne jöjjenek nagy számban – egyre növekvő számban – Németországba, hanem szolgálják a hazájukat” – jelentette ki Merz csütörtökön.

A német kancellár megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor Németországban – különösen Merz konzervatív soraiban – egyre növekvő aggodalomra ad okot, hogy a közvélemény ukrán ügy iránti támogatása csökkenhet, ha a fiatal ukrán férfiak láthatóan azzal kerülik meg a katonai szolgálatot, hogy Németországba jönnek.

Németország Ukrajna egyik leghűségesebb szövetségese az EU-n belül. Az ország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és abszolút számokban az Egyesült Államok után a legnagyobb katonai segélynyújtója.

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese, az EU úgynevezett  Ideiglenes Védelmi Irányelvének korlátozását javasolta, amennyiben Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. A szabályok automatikus védett státuszt biztosítanak az ukránoknak. 

A német belügyminisztériumra hivatkozó német médiajelentések szerint az ukrán kilépési szabályok nyári enyhítését követően a Németországba belépő 18 és 22 év közötti fiatal ukrán férfiak száma az augusztus közepi heti 19-ről októberre heti 1400 és 1800 közé emelkedett.

Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő jelenléte Németországban politikai vitaponttá válik a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt tagjai miatt, akik bírálják a kormány Kijevnek nyújtott folyamatos támogatását.

A felemelkedőben lévő AfD, amely most első helyen áll a közvélemény-kutatásokban, régóta követeli az ukránoknak járó jóléti kifizetések leállítását, eddig azonban sikertelenül.      

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

