A CDU az önfelszámolás útjára lépett

A német politika gordiuszi csomója

Az várható volt, hogy a német gazdaság strukturális problémáit képtelen lesz egy varázsütéssel megoldani a kereszténydemokrata–szociáldemokrata kormány. A gazdaság felpörgetése a több száz milliárd eurós adósságfelvétellel, illetve a gazdasági szféra vezetői által bejelentett 631 milliárd eurós beruházási ígéret hatásai jelenleg még nem tükröződnek a német gazdasági adatokban.

Sőt az ország ipari termelése augusztusban a várt egyszázalékos visszaesés helyett 4,3 százalékkal esett vissza havi szinten, amiben jelentős szerepet játszott, hogy a gazdaság egyik húzóágazatában, az autóiparban ugyanezen időszak alatt 18,5 százalékkal csökkent a termelés. Noha a várakozások szerint a nagyszabású állami beavatkozások már minimális GDP-növekedést generálhatnak akár 2026-ban is, a választópolgárok évek óta romló életkörülményeik miatt egyre szkeptikusakabbak a kormány ígéreteivel szemben.

Kellően mutatja ezt, hogy az INSA közvélemény-kutató cég felmérései szerint a választópolgárok valósággal lesújtó véleménnyel vannak a CDU/CSU–SPD kormánykoalíció teljesítményéről. A németeknek 66 százaléka kritikusan ítéli meg a kormány munkáját, és mindössze 25 százalékuk elégedett. Mindezt tetézve a választópolgárok 49 százaléka (!) számít arra, hogy a regnáló szövetségi kormány nem fogja kitölteni a teljes törvényhozási ciklusát 2029-ig, pusztán 32 százalékuk vélekedik így, ami alig fél évvel a Merz-kabinet beiktatása után sokatmondó adat.

A kormány mozgástere rendkívül szűk, hiszen a CDU-nak azzal az SPD-vel kell együttműködnie, amely párt maximalizálja zsarolópotenciálját a kényszerkoalícióban.

Mindez megmutatkozott az ún. állampolgári segély (Bürgergeld) kapcsán is, amely mindössze két év után újabb reformra szorult. A Bürgergeldet az Olaf Scholz-kormány vezette be a 2005 és 2023 között működő Hartz IV helyett, aminek célja elméletben az volt, hogy tisztességes minimális megélhetési szintet biztosítson mindazoknak a munkaképes személyeknek, akik nem tudják fedezni a megélhetési költségeiket saját jövedelmükből, mert elvesztették a munkájukat vagy krónikus betegségben szenvednek. A rendszer azonban több sebből is vérzett, rendkívül könnyű volt kijátszani, hiszen az első évben automatikusan megítélték a támogatást, és például vagyonvizsgálatnak sem vetették alá a kérvényezőket, valamint a Hartz IV-gyel ellentétben nem a minél gyorsabb munkavállalás ösztönzésére, hanem a tartós munkaerőpiaci integrációra koncentrált a rendszer.

Miközben a Bürgergeld finanszírozására évente közel ötvenmilliárd eurót kénytelen elkülöníteni az állam, a statisztikákban is rosszul mutatott, hogy az 5,5 millió igénylőnek az ötven százaléka(!) nem rendelkezik német állampolgársággal.

A fősodornak, de főképp a CDU-nak ez komoly problémát jelentett: olyan jelentős terheket rótt az államháztartásra a német gazdaság évek óta tartó technikai recessziója közepette, amiből ismételten az AfD profitált és volt képes politikai tőkét kovácsolni. Nem véletlenül jelentette ki Friedrich Merz kancellár, hogy a jóléti állam egy pénzügyileg életképtelen szociális rendszer lett, amely fölött eljárt az idő. Elméletileg a kormánypártok nagy vonalakban megállapodtak a Bürgergeld reformjáról, ám az SPD nem hajlandó oly mértékben szigorítani a rendszeren, ahogyan azt a CDU elvárná. Sőt a párt nem az állami kiadásokat csökkentené, hanem azok növelését célozná meg új adónemekkel: magasabb jövedelmi kulcsok létrehozásával, vagyonadóval vagy az örökösödési adó reformjával. Mindez viszont ellentétes a CDU gazdaságpolitikai gondolkodásával, amellyel a munkát és fogyasztást kívánná ösztönözni a párt például jövedelemadó-sávmódosítással, illetve a vállalkozások társasági adójának és az iparűzési adó terhének csökkentésével.

A CDU könnyen átvághatná ezt a gordiuszi csomót, hiszen a parlamentben jelen lévő pártok közül az AfD-vel találhatna közös pontokat a bürokrácia és az adócsökkentő, valamint vállalkozásösztönző reformok terén, amivel nemcsak a gazdaság állapota, de a közhangulat is javulna. Azonban a párt egy szövevényes csapdába ejtette magát azáltal, hogy egy szimbiotikus, ám kölcsönösen toxikus együttműködésben az SPD-hez láncolta sorsát.

Mindebből ráadásul egyértelmű kiút sem mutatkozik a párt számára, hiszen akár a jelenlegi status quóban marad, akár felrúgja azt, támogatottsága várhatóan tovább fog erodálódni.

A CDU tragikus dilemmája

A kereszténydemokraták a nehéz helyzetükért leginkább magukat hibáztathatják, hiszen az utóbbi évtizedben ők maguk is tevékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy az AfD-vel való bárminemű együttműködést a demokrácia elárulásaként tüntessék fel a szavazóik szemében.

Egyfajta frusztráció is rejlik emögött, hiszen az utóbbi évtizedben a CDU-ból kiábrándult szavazók legnagyobb mértékben az AfD-hez pártoltak át, akiknek a visszacsábítására eddig nem mutatkozott sikeres példa. Az AfD magszavazóit kétségtelenül azok alkotják, akik korábban párt nélküliek voltak, ám sokatmondó az a tény, hogy a CDU hiába nyerte vissza korábbi szavazóit a 2021-es választáshoz képest az idei februári választáson (főleg a szociáldemokratáktól és a liberálisoktól), több mint egymillió korábbi támogatója az AfD-nél talált új politikai otthonra.

Miközben a Zöldek, a szociáldemokraták és a posztkommunisták szavazói nyolcvan-kilencven százalékot meghaladó arányban helyeselték a tűzfalat, addig a CDU szavazói kissé nyitottabbak voltak a kérdésben. 2025 elején a kereszténydemokrata szavazók 67 százaléka értett egyet a politikai kordon fenntartásával, ám 28 százalékuk már ekkor is helytelennek tartotta. Tíz hónap elteltével azonban az arányok jelentősen eltolódtak: egy október végi felmérés szerint a CDU-szavazók megosztottabbak, mint valaha, ami a párt szakadásával is fenyeget: 39 százalékuk többé nem szavazna a pártra, ha az együttműködne az AfD-vel, 49 százalék szemében ez már nem számítana vízválasztó kérdésnek, és továbbra is a CDU-ra szavazna, míg 12 százalék nem tudja, hogyan reagálna. Még ha a párt választóinak felét közömbösnek is tekintjük ezen felmérés szerint, egy másik kutatás arra világított rá, hogy az uniópártok szavazói közül 33 százalék kifejezetten nyitott lenne az AfD-vel való parlamenti együttműködésre és együttszavazásra.