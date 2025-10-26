Erőszakhullám jön Merz, meglátjátok!

Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Meg azt is mondta ez a sunyi gazember Merz, hogy sokan gondolják és mondják ugyanezt a jelenségről, amit ő. Tényleg? Most már nem megy ki a rendőr azért, aki nyíltan felszólal a migráció katasztrofális következményei miatt? Akkor az AfD-t se akarjátok betiltani, Fritz? Ja, de, azt azért de. Az egyszerű németek nem mernek megnyikkanni, mert tartanak a véleményterrortól, és amikor eljönnek Magyarországra, itt öntik ki magukból, hogy otthon egyszerre kell félniük a bevándorlóktól, meg a hatóságoktól, ha szóvá merik tenni a bevándorlást. Most meg arcoskodsz itt Fritz, hogy kérdezzék csak meg akárkitől, te nem is mondtál akkora újdonságot. Micsoda pofátlan senkiháziak vagytok ti ott, az európai politika fősodrában! Csukjátok csak magatokra a szárnyas kaputokat, és egyétek meg, amit főztetek! Iszonyú évtizedek várnak rátok. Erőszakhullám jön, militarizált muszlim tömegek és még militarizálható német, illetve nyugat-európai őslakosok fognak véresen egymásnak feszülni, és a végén csak egy maradhat. Közben a teljes társadalom – nemcsak a német, hanem a francia, a brit, a svéd, a holland, mind – kénytelen lesz végignézni, végigasszisztálni, végigszenvedni azt a poklot, amit a saját fejetekre hoztatok. Ne szépítsük – rendesen megdolgoztatok ti ezért ott, Nyugaton. Bőven kijár az összes következmény, ami hátra van. Évszázadokon át önfeledten lubickoltatok a világ többi részének a kifosztásában meg a rabszolgatartásban, és azóta se bírtatok kijönni ebből a hozzáállásból.”