Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 08. 6:45

Így írnak ők – Január 8., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tompos Márton, Fekete-Győr András, Kötter Tamás, Deák Dániel és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Tompos Márton

„Ilyeneket józanon nehéz lenne haluzni...”

Fekete-Győr András

Fegyőr elszántan lapátolna

Kötter Tamás

Magyar már tudja, hogy ki fog kapni a választásokon

Deák Dániel

„Veszélyes tervre készül Magyar Péter”

Bálint Botond

„Chávez és Maduro mutat közös vonásokat a magyar ellenzékkel”

