Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 09. 6:47

Így írnak ők – Január 9., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Horn Gábor, Hadházy Ákos, Szánthó Miklós, Megadja Gábor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Horn Gábor

„Az ő nagy barátja, Trump maga a béke”

Hadházy Ákos

„Le kell majd állítani az országot!”

Szánthó Miklós

„Kinek köszönhető a Tisza-csomag?”

Megadja Gábor

Mit tett ma a Nemzetközi Büntetőbíróság?

Ambrózy Áron

„Schrödinger hókotrója”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 9., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 8., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 8., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Január 7., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekEurópa

Orbán Viktor diktálja a tempót

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekuszítás

Száz nagyon nehéz nap

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFriedrich Merz

A BlackRock mára a világ ura lett

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.