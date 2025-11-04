Észak-Rajna–Vesztfália tartományban Rhein-Sieg járás egyik településének szavazókörében az FDP jóval több voksot kapott, mint az AfD. Ez gyanút ébresztett az AfD-ben, és újraszámlálást követeltek. Az eredmény: a két párt szavazatait felcserélték.
Kellemetlen pillanat a liberálisoknak: az újraszámlálás az AfD győzelmét hozta
Újabb botrány Németországban: Észak-Rajna–Vesztfáliában kiderült, hogy a tartomány egyik településén tartott szavazáson „véletlenül” felcserélték az jobboldali AfD és a liberális FDP szavazatait. Elsőre a liberálisok kerültek ki győztesként, az AfD pedig alig kapott voksot — egészen addig, amíg az újraszámlálás mást nem mutatott. Kiderült: az AfD nyert, az FDP pedig alig szerzett szavazatot. Valóban csak adminisztratív tévedés lett volna?
Neunkirchen-Seelscheid önkormányzata (Rhein-Sieg járás) az újraszámlálás után módosította Észak-Rajna–Vesztfália helyhatósági választásainak adatait. A városvezetés újraszámolta a Wahnbach szavazókör 382 szavazólapját.
Kiderült: a választás éjszakáján összekeverték az AfD és az FDP voksait
– számolt be a Welt.
Az önkormányzati választáson az AfD lett a harmadik legerősebb párt. Wahnbachban azonban jelentősen alulmaradt az FDP mögött: 14 szavazatot kapott az FDP 70-ével szemben. Ez felháborodást váltott ki a helyi AfD-politikusok körében, akik újraszámlálást kértek.
A folyamat során kiderült, hogy valójában az AfD kapott 70 szavazatot, az FDP pedig 14-et.
Mivel csak egy szavazókört érintett az újraszámlálás, ez nem változtat a települési tanács mandátumelosztásán: az AfD továbbra is hat, az FDP pedig két helyet tart meg. Az újraszámlálás kizárólag a települési tanácsi választás szavazólapjaira vonatkozott, nem érintette a polgármester-, a járási tanács- vagy a megyei biztosválasztás eredményeit. Észak-Rajna–Vesztfáliában a szeptember 14-i helyhatósági választást a CDU nyerte, megelőzve az SPD-t és az AfD-t.
Mülheim an der Ruhrban szintén összekeverték a szavazatokat a számlálás során – ezúttal az SPD és a CDU esetében. Ott azonban a hiba komoly következményekkel járt: a hivatalban lévő CDU-s polgármester maradt tisztségében, míg a korábban győztesnek hitt SPD-jelölt végül vereséget szenvedett.
Borítókép: Észak-Rajna–Vesztfália – szavazás (Fotó: AFP)
