Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Donald Trumpfehér házAfDAnna RathertAlice Weidel

Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba

Washingtonba utazik decemberben Alice Weidel. Az AfD társelnökét egy republikánus képviseő hívta meg.

András János
2025. 10. 31. 17:56
Alice Weidel és Orbán Viktor
Alice Weidel és Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közösségi médiában számos állítás kering, miszerint Donald Trump amerikai elnök meghívta az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökét, Alice Weidelt Washingtonba. Valójában azonban egy republikánus képviselő hívta meg a német politikust.

Nem Trump meghívta az AfD társelnökét a Fehér Házba, hanem egy republikánus képviselő
Nem Trump invitálta az AfD társelnökét a Fehér Házba, hanem egy republikánus képviselő
Fotó: MARTON MONUS / DPA

Anna Paulina Luna néhány napja intézett meghívót Weidelhez egy X-posztban: 

Kérem, fontolja meg, hogy AfD küldjön egy delegációt Washington DC-be. Szeretnénk vendégül látni önöket.

Másnap Weidel válaszolt, és jelezte, hogy fel fogja venni a kapcsolatot Lunával, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne a találkozót megvalósítani. Október 29-én Luna bejelentette, hogy találkozott Anna Ratherttel, az AfD Bundestag-képviselőjével, és hozzátette, hogy decemberben fogja fogadni a német küldöttséget.

Mit jelent az AfD-nek a washingtoni meghívó?

Az AfD számára Luna meghívása jelzés, hogy a pártnak vannak szövetségesei az amerikai politikai térben. Közben az AfD azon dolgozik, hogy fejlessze kapcsolatát az amerikai adminisztrációval. A német párt társelnöke és néhány más politikus is részt vett például Trump elnök januári beiktatásán. Szeptemberben pedig az AfD alelnöke, Beatrich von Storch azt nyilatkozta, hogy meglátogatta a Fehér Házat, ahol stratégiai megbeszéléseket folytattak. Egy interjúban később elárulta, hogy a megbeszélések főként a szólásszabadság körül forogtak, és az amerikai képviselők érdeklődtek 

a Németországban érvényes szólásszabadság-korlátozások és cenzúra iránt

– írja az Euro News. 

Korábban Alice Weidel az mondta a Magyar Nemzetnek: Az illegális bevándorlóknak nincs helyük Németországban.

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu