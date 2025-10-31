A közösségi médiában számos állítás kering, miszerint Donald Trump amerikai elnök meghívta az Alternatíva Németországért (AfD) társelnökét, Alice Weidelt Washingtonba. Valójában azonban egy republikánus képviselő hívta meg a német politikust.
Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba
Washingtonba utazik decemberben Alice Weidel. Az AfD társelnökét egy republikánus képviseő hívta meg.
Anna Paulina Luna néhány napja intézett meghívót Weidelhez egy X-posztban:
Kérem, fontolja meg, hogy AfD küldjön egy delegációt Washington DC-be. Szeretnénk vendégül látni önöket.
Másnap Weidel válaszolt, és jelezte, hogy fel fogja venni a kapcsolatot Lunával, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne a találkozót megvalósítani. Október 29-én Luna bejelentette, hogy találkozott Anna Ratherttel, az AfD Bundestag-képviselőjével, és hozzátette, hogy decemberben fogja fogadni a német küldöttséget.
További Külföld híreink
Mit jelent az AfD-nek a washingtoni meghívó?
Az AfD számára Luna meghívása jelzés, hogy a pártnak vannak szövetségesei az amerikai politikai térben. Közben az AfD azon dolgozik, hogy fejlessze kapcsolatát az amerikai adminisztrációval. A német párt társelnöke és néhány más politikus is részt vett például Trump elnök januári beiktatásán. Szeptemberben pedig az AfD alelnöke, Beatrich von Storch azt nyilatkozta, hogy meglátogatta a Fehér Házat, ahol stratégiai megbeszéléseket folytattak. Egy interjúban később elárulta, hogy a megbeszélések főként a szólásszabadság körül forogtak, és az amerikai képviselők érdeklődtek
a Németországban érvényes szólásszabadság-korlátozások és cenzúra iránt
– írja az Euro News.
Korábban Alice Weidel az mondta a Magyar Nemzetnek: Az illegális bevándorlóknak nincs helyük Németországban.
További Külföld híreink
Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből
Nagyon kellett nekik.
Szergej Sojgu szerint a történelem Oroszországot igazolja
Oroszországot sokan próbálták már legyőzni.
Orosz figyelmeztetés az EU-nak: „Banális lopásról van szó, amely nem marad jogi válasz nélkül”
Egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve – a lefoglalt orosz vagyon felhasználásának lehetőségére érkezett orosz válasz.
Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
Próbálják gyorsan megoldani az ügyet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből
Nagyon kellett nekik.
Szergej Sojgu szerint a történelem Oroszországot igazolja
Oroszországot sokan próbálták már legyőzni.
Orosz figyelmeztetés az EU-nak: „Banális lopásról van szó, amely nem marad jogi válasz nélkül”
Egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve – a lefoglalt orosz vagyon felhasználásának lehetőségére érkezett orosz válasz.
Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
Próbálják gyorsan megoldani az ügyet.