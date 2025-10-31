Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba

Mit jelent az AfD-nek a washingtoni meghívó?

Az AfD számára Luna meghívása jelzés, hogy a pártnak vannak szövetségesei az amerikai politikai térben. Közben az AfD azon dolgozik, hogy fejlessze kapcsolatát az amerikai adminisztrációval. A német párt társelnöke és néhány más politikus is részt vett például Trump elnök januári beiktatásán. Szeptemberben pedig az AfD alelnöke, Beatrich von Storch azt nyilatkozta, hogy meglátogatta a Fehér Házat, ahol stratégiai megbeszéléseket folytattak. Egy interjúban később elárulta, hogy a megbeszélések főként a szólásszabadság körül forogtak, és az amerikai képviselők érdeklődtek

a Németországban érvényes szólásszabadság-korlátozások és cenzúra iránt

– írja az Euro News.

Korábban Alice Weidel az mondta a Magyar Nemzetnek: Az illegális bevándorlóknak nincs helyük Németországban.