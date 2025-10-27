Németországban egyre többen érzik úgy: idegenek lettek saját hazájukban

A cikk szerint a német politikai elit azt várja, hogy az emberek majd megszokják az új valóságot: a biztonsághiányt, a közoktatás romlását, a közterek veszélyessé válását. De a hétköznapi emberek – akár németek, akár bevándorló-hátterűek – nem tudnak és nem akarnak beletörődni abba, hogy idegennek érzik magukat saját országukban.

„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”

A szerző szerint ha Németország nem vált irányt a migrációs és gazdaságpolitikában, az ország beláthatatlan következményekkel nézhet szembe.

„Aki azt hiszi, ez a káosz majd magától elmúlik, téved” – írja.

A jelenlegi politikai elit nem képes megérteni, hogy a németek nem akarnak több társadalmi kísérletet, hanem vissza akarják kapni a biztonságot, a rendet és a jövőbe vetett reményt.

A cikk egyben figyelmeztet: ha a politikai vezetők továbbra is a valós problémák tagadásával próbálnak kormányozni, akkor a jobboldal, minden hibája ellenére, egyre több szavazatot fog kapni – mert az emberek legalább tőlük hallják kimondva a valóságot.