Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

idegenvalóságpolitikamigrációkövetkezmény

Németországban egyre többen érzik úgy: idegenek lettek saját hazájukban

Friedrich Merz, a CDU elnökének migrációval kapcsolatos kijelentése valóságos lavinát indított el Németországban. A korábban tabunak számító témák immár a fősodratú sajtóban is megjelennek: a Die Welt egyik publicistája szerint ideje visszatérni a nemzeti érdekalapú politikához, mielőtt túl késő lenne.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 27. 14:49
Merz kormánya nem néz szembe a migráció valóságával Fotó: Odd Andersen Forrás: AFP
A lap cikke szerint a német kormány és a politikai elit elszakadt a valóságtól, és figyelmen kívül hagyja a társadalom mindennapi tapasztalatait, írja az Origo.

Idegenek
Németország fuldoklik a migráció terhe alatt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

A publicista úgy fogalmaz: a vezetők azt hiszik, hogy „az emberek mindenhez hozzászoknak” – a megváltozott városképekhez, a mindennapi erőszakhoz és a hanyatló oktatási rendszerhez. Ez azonban – írja – súlyos tévedés.

A német közvéleményben egyre erősebben érződik a fáradtság és a csalódottság. Sokan úgy érzik, idegenek lettek saját hazájukban, miközben a politikai elit még mindig a multikulturalizmus és az elvont ideológiai célok nyelvén beszél. A Die Welt figyelmeztet: ha Németország nem tér vissza a józan, nemzeti érdekekre épülő politikához, a következmények beláthatatlanok lehetnek.

A szerző úgy fogalmaz: a „megváltozott városkép” ma Németországban udvarias kifejezés arra, hogy az emberek már nem érzik magukat otthon saját városaikban.

A valóság, amelyről nem szabad beszélni

A cikk felidézi a 2015-ös kölni szilveszteri éjszakát, amikor migránshátterű férfiak százai támadtak nőkre. A baloldali sajtó és politikusok akkor sem a bűncselekmények, hanem a róluk szóló híradások miatt aggódtak.

A világ fölötti idealisták legfőbb ellensége a valóság

– írja a szerző. 

A cikk szerint a német politikai elit azt várja, hogy az emberek majd megszokják az új valóságot: a biztonsághiányt, a közoktatás romlását, a közterek veszélyessé válását. De a hétköznapi emberek – akár németek, akár bevándorló-hátterűek – nem tudnak és nem akarnak beletörődni abba, hogy idegennek érzik magukat saját országukban.

„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”

A szerző szerint ha Németország nem vált irányt a migrációs és gazdaságpolitikában, az ország beláthatatlan következményekkel nézhet szembe.

„Aki azt hiszi, ez a káosz majd magától elmúlik, téved” – írja.

A jelenlegi politikai elit nem képes megérteni, hogy a németek nem akarnak több társadalmi kísérletet, hanem vissza akarják kapni a biztonságot, a rendet és a jövőbe vetett reményt.

A cikk egyben figyelmeztet: ha a politikai vezetők továbbra is a valós problémák tagadásával próbálnak kormányozni, akkor a jobboldal, minden hibája ellenére, egyre több szavazatot fog kapni – mert az emberek legalább tőlük hallják kimondva a valóságot.

Idegenek: Brüsszel és Berlin ugyanabban a csapdában

A német társadalmi feszültségek mögött sokan a brüsszeli politikai irányt is felelőssé teszik: a bevándorlás korlátlan támogatását, a gazdasági önsorsrontást és az energiaárak elszabadulását. A német középosztály elszegényedik, miközben a politikai elit klímacélokról és „diverzitásról” beszél.

Aki a valós problémákat fel meri vetni, azt szélsőségesnek bélyegzik

– írja a szerző, aki szerint ha a realitásokat továbbra is elnyomják, Németország a saját demokráciáját fogja elveszíteni.

A cikk végül Helmut Schmidt és Helmut Kohl példáját idézi, akik még bátran szembenéztek a nehéz döntésekkel. Ma viszont – írja a szerző – a politikusok félnek a saját árnyékuktól is, mert attól tartanak, hogy bárminemű változtatás az AfD-vel való együttműködés vádját vonná maga után.

Aki túl későn reagál, azt az élet bünteti

– zárul az írás.

Borítókép: Merz kormánya nem néz szembe a migráció valóságával (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

