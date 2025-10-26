Bakondi Györgymigrációhatárkerítés

A nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest

Elfogyott a lakosság tűrőképessége, figyelmeztet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 26. 22:25
Fotó: Török János/Délmagyarország
Nő a migrációs nyomás, tavaly ilyenkor az elfogott határsértők száma meghaladta a 9300-at, idén pedig 11 400 határsértőt fogtak el a hatóságok a magyar határon – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

The Hungarian Prime Minister's Homeland Security Chief Advisor Gyorgy Bakondi informs the press in Szeged on September 15, 2015 as the government establishes the 'Crisis situation' in two border counties of Hungary due to a new border protection law coming into force. Hungary has sealed the last gap in the barricade along its border with Serbia, closing the passage to thousands of refugees and migrants still waiting on the other side. Hungary is on the frontline of Europe's migrant crisis, with almost 200,000 people travelling up from Greece through the western Balkans and entering the country this year, most of them seeking to travel on to economic powerhouse Germany. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Bakondi György (Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Bakondi György kiemelte: kimutatható a növekedés. Bár a balkáni útvonalon összességében csökkent az illegális határsértők száma, ez a magyar határon nem így csapódik le.

A főtanácsadó felidézte: két évvel ezelőtt a szerb rendőri erőkkel közösen kiszorították a határtérségből az embercsempész bandákat, amelyek akkor áttelepültek Bosznia-Hercegovinába, onnan szervezték a mozgást Horvátország, Szlovénia és Olaszország felé. Azóta két változás történt: 

Olaszország koordinációjával Horvátország és Szlovénia erős határőrizeti tevékenységbe kezdett, nehezebb lett az ottani átjutás, másrészt kivonták a szerb központi rendőri erőket a határtérségből, ami kedvező lehetőséget biztosított, hogy az embercsempész bandák megkezdjék a visszatelepülést.

Bakondi György kitért arra, hogy a nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest. Példaként említette, hogy az Afrikából indulók közvetlenül a görög szigetekre tartanak, így a görög parlament olyan döntésekre kényszerült, amelyek tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Zárt táborokban tartják az illegális bevándorlókat, a többséget megpróbálják visszautasítani és csökkentették a juttatásokat – mondta. Hozzátette, Írországban és Németországban is olyan közbiztonsági problémák vannak, hogy elfogyott a lakosság tűrőképessége.

Az Európa-szerte tapasztalható negatív hatásokat a magyar lakosságnak nem kell elviselnie, Magyarországon nincsenek illegális migránsok, mert 2015-ben a kormány helyes döntést hozott, lezárta a határt 

– hangsúlyozta.

Bakondi György rámutatott: az Európai Unió ugyanakkor nem értékeli a magyar lépéseket, és mindent megtesz, hogy rászorítsa Magyarországot más típusú migrációs politikára. A kettős mérce a magyar nemzeti alapú megközelítés miatt az elmúlt tíz évben folyamatosan tetten érhető volt, pedig a magyar is külső határ, amely az európai emberek biztonságát is védi, túl a magyar emberek mindennapi biztonságán – fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó.

A magyar kormány álláspontja helyes, ez szolgálja a magyar és az európai emberek érdekeit 

– jelentette ki Bakondi György.

Borítókép: A déli határkerítés (Fotó: Délmagyarország/Török János)


