Nő a migrációs nyomás, tavaly ilyenkor az elfogott határsértők száma meghaladta a 9300-at, idén pedig 11 400 határsértőt fogtak el a hatóságok a magyar határon – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Bakondi György (Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Bakondi György kiemelte: kimutatható a növekedés. Bár a balkáni útvonalon összességében csökkent az illegális határsértők száma, ez a magyar határon nem így csapódik le.

A főtanácsadó felidézte: két évvel ezelőtt a szerb rendőri erőkkel közösen kiszorították a határtérségből az embercsempész bandákat, amelyek akkor áttelepültek Bosznia-Hercegovinába, onnan szervezték a mozgást Horvátország, Szlovénia és Olaszország felé. Azóta két változás történt:

Olaszország koordinációjával Horvátország és Szlovénia erős határőrizeti tevékenységbe kezdett, nehezebb lett az ottani átjutás, másrészt kivonták a szerb központi rendőri erőket a határtérségből, ami kedvező lehetőséget biztosított, hogy az embercsempész bandák megkezdjék a visszatelepülést.

Bakondi György kitért arra, hogy a nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest. Példaként említette, hogy az Afrikából indulók közvetlenül a görög szigetekre tartanak, így a görög parlament olyan döntésekre kényszerült, amelyek tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Zárt táborokban tartják az illegális bevándorlókat, a többséget megpróbálják visszautasítani és csökkentették a juttatásokat – mondta. Hozzátette, Írországban és Németországban is olyan közbiztonsági problémák vannak, hogy elfogyott a lakosság tűrőképessége.

Az Európa-szerte tapasztalható negatív hatásokat a magyar lakosságnak nem kell elviselnie, Magyarországon nincsenek illegális migránsok, mert 2015-ben a kormány helyes döntést hozott, lezárta a határt

– hangsúlyozta.

Bakondi György rámutatott: az Európai Unió ugyanakkor nem értékeli a magyar lépéseket, és mindent megtesz, hogy rászorítsa Magyarországot más típusú migrációs politikára. A kettős mérce a magyar nemzeti alapú megközelítés miatt az elmúlt tíz évben folyamatosan tetten érhető volt, pedig a magyar is külső határ, amely az európai emberek biztonságát is védi, túl a magyar emberek mindennapi biztonságán – fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó.

A magyar kormány álláspontja helyes, ez szolgálja a magyar és az európai emberek érdekeit

– jelentette ki Bakondi György.