Szijjártó Péter: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eszkalációra ne kerüljön sor + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy televíziós interjúban hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen NATO-tagország, amely a háború kitörése óta nem küldött fegyvereket Ukrajnába. Mint mondta, minden olyan lépést el kell kerülni, amely növeli az eszkaláció kockázatát, hiszen Magyarország közvetlen szomszédságában zajlik a konfliktus. A tárcavezető hozzátette: hazánk szolidáris európai és NATO-szövetségeseivel, elítéli a légtérsértéseket, és aktívan részt vesz a Balti-tenger térségében zajló légtérellenőrzési misszióban.

2025. 10. 26. 21:38
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
– Most olyan emberrel beszél, akinek országa az egyetlen NATO-tagállam, amely soha nem szállított fegyvereket Ukrajnába a háború kitörése óta. Úgy véljük, hogy minden lépést, ami növeli az eszkaláció kockázatát, el kell kerülni. Mert mi a szomszédságában élünk, és ha ez a háború eszkalálódik, akkor mi, magyarok, hatalmas veszélybe kerülünk – mondta az interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

– Ami a NATO-tagországokat illeti, Oroszország egyre gyakrabban hatol be a NATO légterébe repülőgépekkel és drónokkal. Amikor eszkalációról beszél, mi Magyarország üzenete Oroszországnak? – kérdezte a riporter.

Nekik sem kellene eszkalálni a helyzetet. Tehát mi szolidárisak vagyunk az eruópai partnereinkkel, a NATO-szövetségeseinkkel, és természetesen elítéljük a NATO-tagállamok légterének minden megsértését. Magyarország jelenleg légtérellenőrzési missziót lát el a Balti-tenger térségében. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eszkalációra ne kerüljön sor. Tagjai vagyunk a NATO-nak sok éve már, és nagyszerű döntés volt, hogy csatlakoztunk. A NATO-t tartjuk a legerősebb védelmi szövetségnek a világtörténelem során

 – válaszolt a külügyminiszter.

