Szijjártó Péter: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eszkalációra ne kerüljön sor + videó

– Most olyan emberrel beszél, akinek országa az egyetlen NATO-tagállam, amely soha nem szállított fegyvereket Ukrajnába a háború kitörése óta. Úgy véljük, hogy minden lépést, ami növeli az eszkaláció kockázatát, el kell kerülni. Mert mi a szomszédságában élünk, és ha ez a háború eszkalálódik, akkor mi, magyarok, hatalmas veszélybe kerülünk – mondta az interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Katona Tibor/MTI

– Ami a NATO-tagországokat illeti, Oroszország egyre gyakrabban hatol be a NATO légterébe repülőgépekkel és drónokkal. Amikor eszkalációról beszél, mi Magyarország üzenete Oroszországnak? – kérdezte a riporter.