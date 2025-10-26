Berlin mentené a menthetőt, Merz Trumpnak könyörög

Németországban komoly pánik uralkodott el a kormányzat köreiben, miután a frissen bevezetett amerikai szankciók a Rosznyeft német leányvállalatait is érintik. Berlin a források szerint már megkezdte a tárgyalásokat, hogy mentse, ami menthető. Friedrich Merz, a háború egyik legnagyobb támogatója mentesítést kér a Trump által bejelentett, az oroszországi olajfinomítókra érvényesített szankció alól, mert az német–orosz olajfinomítókat is érint. A Rosznyeft három finomítóban is rendelkezik tulajdonrésszel, amik az engedmények hiányában leállhatnak – írja a Handelsblatt.

Berlin a források szerint már megkezdte a tárgyalásokat. Fotó: DPA

A tárgyalásokra rálátó források szerint Németország egy hasonló koncepciót szeretne az Egyesült Államokkal kidolgozni, mint amit Londonban már sikerült kilobbiznia korábban. Nagy-Britannia nem sokkal az Egyesült Államok előtt vezetett be szankciókat, amik hasonló módon vonatkoztak volna az orosz cég német leányvállalataira is, ám végül London engedményt adott.

Az új amerikai szankciók előírják a vállalatoknak, hogy november 21-ig szüntessék meg az ötven százaléknál nagyobb orosz tulajdonban lévő cégekkel fennálló összes kapcsolatot.

„Feltételezzük, hogy az amerikai intézkedések – az EU és Nagy-Britannia intézkedéseihez hasonlóan – nem a Rosznyeft németországi leányvállalatait célozzák” – jelentette ki csütörtökön a szövetségi gazdasági minisztérium. A helyzet egyébként azért állt elő, mert Berlin 2022-ben, a háború kezdetekor állami igazgatás alá helyezte a német leányvállalatokat, azonban a Kreml megtorlásaitól való félelem miatt államosításra soha nem került sor.