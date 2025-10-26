BerlinWashingtonEgyesült Államok

Berlin mentené a menthetőt, Merz Trumpnak könyörög

Az amerikai szankciók miatt kellemetlen helyzetben találta magát Németország. Berlin most tárgyalásokat folytat Washingtonnal, miután a friss korlátozások a Rosznyeft német leányvállalatát is érintik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 13:52
Friedrich Merz Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban komoly pánik uralkodott el a kormányzat köreiben, miután a frissen bevezetett amerikai szankciók a Rosznyeft német leányvállalatait is érintik. Berlin a források szerint már megkezdte a tárgyalásokat, hogy mentse, ami menthető. Friedrich Merz, a háború egyik legnagyobb támogatója mentesítést kér a Trump által bejelentett, az oroszországi olajfinomítókra érvényesített szankció alól, mert az német–orosz olajfinomítókat is érint. A Rosznyeft három finomítóban is rendelkezik tulajdonrésszel, amik az engedmények hiányában leállhatnak – írja a Handelsblatt.

Berlin a források szerint már megkezdte a tárgyalásokat
Berlin a források szerint már megkezdte a tárgyalásokat. Fotó: DPA

A tárgyalásokra rálátó források szerint Németország egy hasonló koncepciót szeretne az Egyesült Államokkal kidolgozni, mint amit Londonban már sikerült kilobbiznia korábban. Nagy-Britannia nem sokkal az Egyesült Államok előtt vezetett be szankciókat, amik hasonló módon vonatkoztak volna az orosz cég német leányvállalataira is, ám végül London engedményt adott. 

Az új amerikai szankciók előírják a vállalatoknak, hogy november 21-ig szüntessék meg az ötven százaléknál nagyobb orosz tulajdonban lévő cégekkel fennálló összes kapcsolatot. 

„Feltételezzük, hogy az amerikai intézkedések – az EU és Nagy-Britannia intézkedéseihez hasonlóan – nem a Rosznyeft németországi leányvállalatait célozzák” – jelentette ki csütörtökön a szövetségi gazdasági minisztérium. A helyzet egyébként azért állt elő, mert Berlin 2022-ben, a háború kezdetekor állami igazgatás alá helyezte a német leányvállalatokat, azonban a Kreml megtorlásaitól való félelem miatt államosításra soha nem került sor. 

Berlinnek azonban az amerikai szankciók új kihívást jelentenek. Az Egyesült Államok szankciós ereje a legnagyobb a világon, miután a világgazdaságban az elszámolás alapját az amerikai dollár jelenti.

A tiltólistára kerülés esetén tehát az érintett vállalatok a dollárelszámolásból is kiesnek. Németországnak így feltétlenül szükséges egy különmegállapodás Washingtonnal, hiszen ellenkező esetben már csak az államosítás marad mint utolsó lépés. 

A Rosneft Germany három finomítóban rendelkezik részesedéssel, köztük a schwedti PCK finomítóban az Uckermark régióban, amelyek együttesen Németország feldolgozókapacitásának körülbelül 12 százalékát teszik ki. A vállalat emellett a Transalpine Oil Pipeline-ban is részesedéssel rendelkezik. 

 

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu