Bánki ErikNémetországatomenergia

Németország újabb atomerőművet számolt fel +videó

Beteljesedni látszik Németország öngyilkos politikája. Bánki Erik egy friss videójában beszámolt róla, hogy a Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait felrobbantották, így az ország már francia nukleáris energiára szorul.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 10:05
Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
Felrobbantották a bajorországi Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait. Bánki Erik arra hívta fel a figyelmet, hogy Németország az energiafüggőség felé sodródik.

Az atomerőmű hűtőtornyait felrobbantották
Az atomerőmű hűtőtornyait felrobbantották. Fotó: DPA

A képviselő egy friss videójában felhívta a figyelmet rá, hogy október 25-én délben Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait felrobbantották. Mind a két reaktor nagyjából egyidős a Paksi Atomerőművel, a megfelelő karbantartás mellett pedig az alapvetően negyven évre tervezett reaktorokat még húsz, de akár harminc évig is üzemeltetni lehetett volna. 

@bankierik

A hír igaz: 2025. október 25-én délben felrobbantották a bajorországi Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait – Németország energiafüggőség felé sodródik!

♬ original sound - Bánki Erik

A 2688 MW energia termelésére képes reaktorok teljesítményére pedig elképesztően nagy szüksége lett volna a német iparnak. 

Bánki Erik egyúttal hangsúlyozta, hogy  lakosságnak is szüksége lett volna az atomerőmű teljesítményére, hiszen még mindig ez a legolcsóbb energia. Főleg, hogy mára már az Európai Unió is zöldenergiaként ismeri el az atomenergiát. 

Hoztak tehát egy rossz döntést a németek 2017-ben, a politikusok ahelyett, hogy most ezt felülértékelnék, megváltoztatnák – hiszen ez lenne a német gazdaságnak, a német embereknek az érdeke –, viszik tovább.

– fogalmazott a politikus.

Bánki Erik szerint ez hasonló mentalitás, mint amit az orosz–ukrán háború kapcsán látunk, ahol azt gondolták, hogy majd a szankciókkal földre kényszeríthetik az orosz gazdaságot. A politikus egyúttal rámutatott, hogy a németeknek nem maradt más választása, mint hogy megveszik drágán Franciaországtól az nukleáris energiát, hiszen ott jelenleg is 57 reaktor üzemel. 

Egyértelmű tehát a képviselő szerint, hogy Németország rálépett az energiafüggés útjára.  

 

Borítókép: A Gundremmingen atomerőmű hűtőtornyai  (Fotó: AFP)

