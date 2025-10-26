Németország újabb atomerőművet számolt fel +videó

Felrobbantották a bajorországi Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait. Bánki Erik arra hívta fel a figyelmet, hogy Németország az energiafüggőség felé sodródik.

Az atomerőmű hűtőtornyait felrobbantották. Fotó: DPA

A képviselő egy friss videójában felhívta a figyelmet rá, hogy október 25-én délben Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait felrobbantották. Mind a két reaktor nagyjából egyidős a Paksi Atomerőművel, a megfelelő karbantartás mellett pedig az alapvetően negyven évre tervezett reaktorokat még húsz, de akár harminc évig is üzemeltetni lehetett volna.

@bankierik A hír igaz: 2025. október 25-én délben felrobbantották a bajorországi Gundremmingen atomerőmű két reaktorának hűtőtornyait – Németország energiafüggőség felé sodródik! ♬ original sound - Bánki Erik

A 2688 MW energia termelésére képes reaktorok teljesítményére pedig elképesztően nagy szüksége lett volna a német iparnak.

Bánki Erik egyúttal hangsúlyozta, hogy lakosságnak is szüksége lett volna az atomerőmű teljesítményére, hiszen még mindig ez a legolcsóbb energia. Főleg, hogy mára már az Európai Unió is zöldenergiaként ismeri el az atomenergiát.