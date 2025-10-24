Berlin kibújna a szankciók alól

Németországban már így is komoly probléma alakult ki a háború és a szankciók nyomán folyamatosan növekvő energiaárak miatt. Berlin azonban most még nehezebb helyzetbe került, miután az Egyesült Államok által szankcionált Rosznyeft olajvállalat németországi üzletága ellehetetlenülhet – írja a Reuters az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Berlin szerint a Rosznyeft német vállalatai függetlenek az anyacégtől. Fotó: AFP

A Rosznyeft németországi üzletágát a német hatóságok ellenőrzik, de orosz tulajdonban vannak. A vállalat kulcsfontosságú beszállító, amely benzinkutakhoz és néhány repülőterhez szállítja, illetve finomítja az olajat Európa legnagyobb gazdaságában. A vállalat németországi érdekeltsége részesedéssel rendelkezik a Schwedt, a MiRo és a Bayernoil finomítókban.

A német gazdasági minisztérium szóvivője szerint ugyanakkor az amerikai szankcióknak nem kellene vonatkozniuk a Rosznyeft németországi üzletágára, mivel az független az orosz anyavállalatától, és német ellenőrzés alatt áll.

A kormányzati tárgyalásokra rálátó forrás szerint az amerikai szankciókat megelőzően London esetében is hasonló problémával szembesültek. Nagy-Britannia ugyanis nem sokkal Washington előtt jelentett be szankciókat, amelyek ugyan ilyen módon érintették volna a Rosznyeft német leányvállalatait. Néhány nappal később London különleges engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a vállalkozásoknak, hogy együttműködjenek a Rosznyeft két német leányvállalatával, azon az alapon, hogy azok német állami ellenőrzés alatt állnak.