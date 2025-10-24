NémetországszankciócsomagEgyesült Államok

Berlin kibújna a szankciók alól

Németország megkerülné az Egyesült Államok által kivetett szankciókat. A hírek szerint Berlin megpróbálja menteni a Rosznyeft olajtársaság németországi üzletágát, miután a német bankok kijelentették, hogy a szankciók megakadályozhatják őket a helyi energiaszolgáltatóval való üzletelésben.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 24. 11:05
Fotó: OLESYA KURPYAYEVA Forrás: AFP
Németországban már így is komoly probléma alakult ki a háború és a szankciók nyomán folyamatosan növekvő energiaárak miatt. Berlin azonban most még nehezebb helyzetbe került, miután az Egyesült Államok által szankcionált Rosznyeft olajvállalat németországi üzletága ellehetetlenülhet – írja a Reuters az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva. 

Berlin szerint a Rosznyeft német vállalatai függetlenek az anyacégtől
Berlin szerint a Rosznyeft német vállalatai függetlenek az anyacégtől. Fotó: AFP

A Rosznyeft németországi üzletágát a német hatóságok ellenőrzik, de orosz tulajdonban vannak. A vállalat kulcsfontosságú beszállító, amely benzinkutakhoz és néhány repülőterhez szállítja, illetve finomítja az olajat Európa legnagyobb gazdaságában. A vállalat németországi érdekeltsége részesedéssel rendelkezik a Schwedt, a MiRo és a Bayernoil finomítókban. 

A német gazdasági minisztérium szóvivője szerint ugyanakkor az amerikai szankcióknak nem kellene vonatkozniuk a Rosznyeft németországi üzletágára, mivel az független az orosz anyavállalatától, és német ellenőrzés alatt áll.

A kormányzati tárgyalásokra rálátó forrás szerint az amerikai szankciókat megelőzően London esetében is hasonló problémával szembesültek. Nagy-Britannia ugyanis nem sokkal Washington előtt jelentett be szankciókat, amelyek ugyan ilyen módon érintették volna a Rosznyeft német leányvállalatait. Néhány nappal később London különleges engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a vállalkozásoknak, hogy együttműködjenek a Rosznyeft két német leányvállalatával, azon az alapon, hogy azok német állami ellenőrzés alatt állnak.

A forrás szerint azonban ezt jelentős német lobbi előzte meg.  

Berlin eddig elzárkózott a Rosznyeft tevékenységeinek államosításától, ehelyett a tényleges ellenőrzés fenntartása mellett döntött egy vagyonkezelői jogon keresztül, amely továbbra is orosz kézben hagyja a tulajdonjogot.

 

Berlinnek ezúttal nehezebb dolga lehet 

A németeknek azonban az amerikai szankciók komolyabb kihívásokat jelenthetnek. Az Egyesült Államok szankciós ereje a legnagyobb a világon, mivel az amerikai dollár a nemzetközi kereskedelem sarokköve. Egy amerikai tiltólista esetén az adott vállalat elveszíti a hozzáférését az amerikai valutához is. 

Ezzel pedig lényegében az érintett cégek és bankok nem férnek majd hozzá a nemzetközi kereskedelemhez. 

Donald Trump amerikai elnök a hét elején szankciókat vezetett be Oroszország ellen, célba véve a Rosznyeftet és a Lukoilt. A hivatalos indoklás szerint az amerikai elnök nem elégedett Oroszország eddigi, a békéért tett erőfeszítéseivel. 

 

Borítókép: A Rosznyeft vállalat logója egy irodaházon (AFP)

