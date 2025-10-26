Szentkirályi Alexandra: A magyar határkerítés több mint tíz éve védi országunkat

„»Mesterséges ellenségképek«, ugye? Ha valahol, Dániában biztosan megtapasztalták, milyen következményekkel jár az illegális migráció” – kezdte posztját Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra a határkerítésnél. Forrás: Facebook

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője rámutatott: egy vizsgálat, amely a Dániába érkező migránsok életútját követi, kendőzetlenül felfedte a valóságot.

A 321 vizsgált személy közül 204 – tehát a kétharmaduk – bűncselekményt követett el dániai élete során. Ráadásul a vizsgált bevándorlók több mint fele állami segélyből tartotta fenn magát, azaz nem dolgozott.

„De ha ez még nem volna elég, a migránsok gyermekeinek harmada is szerepet vállalt bűncselekményekben. Egyesek szerint álprobléma. A számok azonban nem hazudnak. A napnál is világosabb: a migráció romba dönti a keresztény, európai kultúránkat, és veszélyezteti a családok biztonságát. A magyar határkerítés több mint tíz éve védi országunkat. Nem engedünk be senkit, aki felforgatná békés életünket. Biztonságunk közös ügyünk” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.