Szentkirályi Alexandra: Nem kérünk adóemelésekből, nem kérünk a háborúból!

„A magyaroknak vág az esze és helyén van a szíve, ez derült ki a Nézőpont Intézet friss kutatásából is” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője

(Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából kiderült, hogy Orbán Viktort lényegesen többen tartják a legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a kormányfőnél jobb munkát végezni.

Nem kérünk adóemelésekből, nem kérünk a háborúból! Mutassuk ezt meg holnap a békemeneten is!

– hangsúlyozta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgatják a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) békemenet résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)