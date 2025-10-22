Orbán ViktorBékemenetminiszterelnök

Orbán Viktor: Mindenkire számítunk holnap + videó

Amit elértünk tegnap és tegnapelőtt, azt holnap meg kell védenünk – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 22. 17:49
„Október 23. Békemenet. Mindenkire számítunk holnap!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán, majd feltette a kérdést: „Te ott leszel?”

Budapest, 2024. június 1. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. MTI/Máthé Zoltán
A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén
(Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A miniszterelnök egy összefoglaló videót is közzétett a korábbi békemenetekről, ebben egyik beszédének részletét is felidézte.

Amit elértünk tegnap és tegnapelőtt, azt holnap meg kell védenünk. Ami ma elég, az holnap kevés. Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője. Nekünk Magyarország az első, ezért a mi kormányzásunkkal még azok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak

– szögezte le Orbán Viktor.

Korábban a kormányfő arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete

üzente a kormányfő.

Ahogy lapunk már beszámolt róla, október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

