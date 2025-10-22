Kocsis MátéFideszsajtó

Kocsis Máté: Köszönőviszonyban sincs a valóság Magyar Péter elképzeléseivel + videó

Közösségi oldalára tett fel egy videót Magyar Péterről Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 17:00
Kocsis Máté Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Közösségi oldalára tett fel egy videót Magyar Péterről Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője két csoportra szedte Magyar Péter kijelentéseit. Az egyikben, ami az „elképzelés” címet viseli, Magyar Péter egyetlen kijelentése szerepel, a hangzatos „Én bármikor kiállok a szabad sajtó függetlenségéért, ha valóban támadás éri”. 

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A másik csoport azonban, amely a „valóság” címet viseli, rácáfol Magyar Péter kijelentésére, 

ugyanis csak olyan magyar péteres mozzanatok szerepelnek benne, amelyek a sajtónak, a sajtó embereinek szólnak, durva, lekezelő, amolyan magyar péteres stílusban.

Borítókép:Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

