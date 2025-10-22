Kocsis Máté: Köszönőviszonyban sincs a valóság Magyar Péter elképzeléseivel + videó

Közösségi oldalára tett fel egy videót Magyar Péterről Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője két csoportra szedte Magyar Péter kijelentéseit. Az egyikben, ami az „elképzelés” címet viseli, Magyar Péter egyetlen kijelentése szerepel, a hangzatos „Én bármikor kiállok a szabad sajtó függetlenségéért, ha valóban támadás éri”.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A másik csoport azonban, amely a „valóság” címet viseli, rácáfol Magyar Péter kijelentésére,