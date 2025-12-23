Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

fideszgyőrorbán viktor

Új jelöltekkel erősít a Fidesz a 2026-os választásokra

Folytatódik a generációváltás a Fidesznél, aminek eredményeképpen Győrben két új jelölttel vágnak neki a jövő évi választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, hogy a vármegyei jogú városokban sokat változott a lakosság összetétele, amihez alkalmazkodniuk kell.

2025. 12. 23.
Fidesz
 A győri Fidesz a közösségi oldalán jelentette be: a csoportgyűlésükön döntöttek arról, hogy kiket javasolnak az országos választmány számára országgyűlési képviselőjelöltnek. A győri egyes számú választókerületben Szeles Szabolcsot, míg a kettes számú választókerületben Fekete Dávidot választották.

vezet a Fidesz, Tisza Párt, Magyar Társadalomktató
Mint írták, Szeles Szabolcs 2010 óta Sziget, Pinnyéd és Újváros északnyugati részének önkormányzati képviselője. Közgazdász, PR-marketing szakértő és sportdiplomáciai szakértő diplomákkal rendelkezik. Több mint húsz évet töltött a pénzintézeti szektorban, dolgozott építőipari cégnél. 2020 és 2024 között alpolgármesterként tett szeretett városáért. Nős, két gyermek édesapja.

Fekete Dávid 2010 óta önkormányzati képviselő, majd 2025-ben Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezték ki. Nyolc éven keresztül volt Győr alpolgármestere, mellette docens a Széchenyi István Egyetemen, de képviselet-vezetőként sokat tett a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központja sikeréért, a tehetségek gondozásáért. Emellett 2024 óta a győri Fidesz–KDNP frakcióvezetőjeként képviseli a városban élők érdekeit. Nős, két gyermek édesapja. 

A helyi Fidesz szerint 

a jelöltek elhivatottságukkal, szakértelmükkel évek óta bizalmat kapnak a választópolgároktól, nem véletlenül.

Igazi lokálpatrióták, akik munkájukkal, közvetlenségükkel kívánnak tenni a jövőben is Győrért és a térségéért.

 

Generációváltás a nagyvárosokban

Orbán Viktor miniszterelnök korábban a Zaolnak adott interjúban beszélt a Fidesz jelöltjeiről, valamint arról is, hogy fiatalításba kezdtek a kormánypártok. 

A Fidesz 106 jelöltje megvan. Az elnökség megtárgyalta, én pedig a 106 jelölt majdnem mindegyikével személyesen beszéltem

– árulta el a kormányfő. 

Elmondása szerint a Fidesz a vármegyei jogú városokban, ott, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni. Zalaegerszegen ezért is indítja Szilasi Gábort Vigh László helyett parlamenti képviselőjelöltként. 

Általában úgy látom, hogy a vármegyei jogú városokban, ahol nagyon sokat változott a lakosság összetétele, nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, és az alkalmazkodás időnként új személyi megoldásokat követel. Ez a helyzet Zalaegerszegen és néhány más vármegyei jogú városban is

– magyarázta. Kérdésre elárulta azt is, a másik két zalai választókerületben Nagy Bálintot és Cseresnyés Pétert indítja képviselőjelöltként a választásokon.

 

