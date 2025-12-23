Új jelöltekkel erősít a Fidesz a 2026-os választásokra

A győri Fidesz a közösségi oldalán jelentette be: a csoportgyűlésükön döntöttek arról, hogy kiket javasolnak az országos választmány számára országgyűlési képviselőjelöltnek. A győri egyes számú választókerületben Szeles Szabolcsot, míg a kettes számú választókerületben Fekete Dávidot választották.

Új jelöltekkel erősít a Fidesz a választásokra. Fotó: Kurucz Árpád

Mint írták, Szeles Szabolcs 2010 óta Sziget, Pinnyéd és Újváros északnyugati részének önkormányzati képviselője. Közgazdász, PR-marketing szakértő és sportdiplomáciai szakértő diplomákkal rendelkezik. Több mint húsz évet töltött a pénzintézeti szektorban, dolgozott építőipari cégnél. 2020 és 2024 között alpolgármesterként tett szeretett városáért. Nős, két gyermek édesapja.

Fekete Dávid 2010 óta önkormányzati képviselő, majd 2025-ben Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezték ki. Nyolc éven keresztül volt Győr alpolgármestere, mellette docens a Széchenyi István Egyetemen, de képviselet-vezetőként sokat tett a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központja sikeréért, a tehetségek gondozásáért. Emellett 2024 óta a győri Fidesz–KDNP frakcióvezetőjeként képviseli a városban élők érdekeit. Nős, két gyermek édesapja.

A helyi Fidesz szerint

a jelöltek elhivatottságukkal, szakértelmükkel évek óta bizalmat kapnak a választópolgároktól, nem véletlenül.

Igazi lokálpatrióták, akik munkájukkal, közvetlenségükkel kívánnak tenni a jövőben is Győrért és a térségéért.

Generációváltás a nagyvárosokban

Orbán Viktor miniszterelnök korábban a Zaolnak adott interjúban beszélt a Fidesz jelöltjeiről, valamint arról is, hogy fiatalításba kezdtek a kormánypártok.

A Fidesz 106 jelöltje megvan. Az elnökség megtárgyalta, én pedig a 106 jelölt majdnem mindegyikével személyesen beszéltem

– árulta el a kormányfő.

Elmondása szerint a Fidesz a vármegyei jogú városokban, ott, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni. Zalaegerszegen ezért is indítja Szilasi Gábort Vigh László helyett parlamenti képviselőjelöltként.

Általában úgy látom, hogy a vármegyei jogú városokban, ahol nagyon sokat változott a lakosság összetétele, nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, és az alkalmazkodás időnként új személyi megoldásokat követel. Ez a helyzet Zalaegerszegen és néhány más vármegyei jogú városban is

– magyarázta. Kérdésre elárulta azt is, a másik két zalai választókerületben Nagy Bálintot és Cseresnyés Pétert indítja képviselőjelöltként a választásokon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)