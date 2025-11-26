Orbán Viktor bejelentette, fiatalításba kezd a Fidesz

– Semmi újat nem látok eddig a választási felkészülésben: négy évvel ezelőtt ilyenkor éppen előválasztást tartottak a baloldali pártok, most ugyanaz történik – jelentette ki a Zaolnak adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök a Zala vármegyei hírportál kérdésére arról beszélt, hogyan látja a kormánypártok és a Tisza Párt esélyeit a jövő évi választáson.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Utóbbi kapcsán rámutatott, ők egy ugyanolyan baloldali, brüsszeli politikát képviselő politikai alakulat, mint 2022-ben az egyesült ellenzék volt és ugyanúgy a semmiből húznak elő egy miniszterelnök-jelöltet, mint ahogyan előhúzták akkor Márki-Zay Pétert.

– Ami történik, az pontosan ugyanaz, mint ahogyan a baloldal felkészült velünk szemben a 2022-es választásokon. Ősszel akkor is óriási volt a mellény a baloldalon, aztán a választásokon kétharmados Fidesz-győzelem született

– fogalmazott.

A változás veszélyes, különösen baloldali irányba

A miniszterelnök emlékeztetett: Magyarország legnagyobb versenyelőnye a nemzetközi térben a kormány cselekvőképessége. Kifejtette: nem egy megosztott, koalíciós kormány van hatalmon, így az ha kell, megakadályozza a migrációt, ha kell, kiharcolja Amerikában a magyar energiaellátás szankcionálása alóli mentességet és ha kell, megvédi a családokat a brüsszeli genderaktivistáktól.

„Olyan időket élünk, amikor erős és cselekvőképes kormányra van szükségünk. Én el tudok számolni a mögöttünk hagyott négy évvel: úgy állunk az ország nyilvánossága elé, hogy amit ki lehetett hozni ebből a nagyon nehéz időszakból, azt a polgári, nemzeti-keresztény kormány kihozta belőle”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor kiemelte azt is, a következő négy évet illetően a biztonság a legfontosabb tényező. Szerinte a változtatás veszélyes, különösen, ha baloldali vagy brüsszeli irányba akarnánk változtatni, ezt nem javasolja a választópolgároknak.

Fiatalít a Fidesz

– A Fidesz 106 jelöltje megvan. Az elnökség megtárgyalta, én pedig a 106 jelölt majdnem mindegyikével személyesen beszéltem – árulta el a Zaol kérdésére a kormányfő. Elmondása szerint a Fidesz a megyei jogú városokban, ott, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni. Zalaegerszegen ezért is indítja Szilasi Gábort Vigh László helyett parlamenti képviselőjelöltként.