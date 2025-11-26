ZalaegerszegBrüsszelTisza PártOrbán Viktorválasztási kampány

Orbán Viktor bejelentette, fiatalításba kezd a Fidesz

A Fidesz még nem tudja „bedurrantani a kampánymotorokat”, az ellenzék viszont már a 2022-es forgatókönyvet játssza újra – többek között erről beszélt Orbán Viktor a Zaolnak adott interjújában. A miniszterelnök rámutatott, a Tisza Párt ugyanúgy egy baloldali, brüsszeli politikát képviselő formáció, mint az egykori összefogás, és a választás tétje a stabil kormányzás megőrzése. Az interjúban Orbán Viktor számos témát érintett és hangsúlyozta azt is: a Fidesz, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni.

Magyar Nemzet
Forrás: Zaol2025. 11. 26. 18:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Semmi újat nem látok eddig a választási felkészülésben: négy évvel ezelőtt ilyenkor éppen előválasztást tartottak a baloldali pártok, most ugyanaz történik – jelentette ki a Zaolnak adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök a Zala vármegyei hírportál kérdésére arról beszélt, hogyan látja a kormánypártok és a Tisza Párt esélyeit a jövő évi választáson.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Utóbbi kapcsán rámutatott, ők egy ugyanolyan baloldali, brüsszeli politikát képviselő politikai alakulat, mint 2022-ben az egyesült ellenzék volt és ugyanúgy a semmiből húznak elő egy miniszterelnök-jelöltet, mint ahogyan előhúzták akkor Márki-Zay Pétert

– Ami történik, az pontosan ugyanaz, mint ahogyan a baloldal felkészült velünk szemben a 2022-es választásokon. Ősszel akkor is óriási volt a mellény a baloldalon, aztán a választásokon kétharmados Fidesz-győzelem született 

–  fogalmazott.

A változás veszélyes, különösen baloldali irányba

A miniszterelnök emlékeztetett: Magyarország legnagyobb versenyelőnye a nemzetközi térben a kormány cselekvőképessége. Kifejtette: nem egy megosztott, koalíciós kormány van hatalmon, így az ha kell, megakadályozza a migrációt, ha kell, kiharcolja Amerikában a magyar energiaellátás szankcionálása alóli mentességet és ha kell, megvédi a családokat a brüsszeli genderaktivistáktól. 

„Olyan időket élünk, amikor erős és cselekvőképes kormányra van szükségünk. Én el tudok számolni a mögöttünk hagyott négy évvel: úgy állunk az ország nyilvánossága elé, hogy amit ki lehetett hozni ebből a nagyon nehéz időszakból, azt a polgári, nemzeti-keresztény kormány kihozta belőle”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor kiemelte azt is, a következő négy évet illetően a biztonság a legfontosabb tényező. Szerinte a változtatás veszélyes, különösen, ha baloldali vagy brüsszeli irányba akarnánk változtatni, ezt nem javasolja a választópolgároknak.

Fiatalít a Fidesz

– A Fidesz 106 jelöltje megvan. Az elnökség megtárgyalta, én pedig a 106 jelölt majdnem mindegyikével személyesen beszéltem – árulta el a Zaol kérdésére a kormányfő. Elmondása szerint a Fidesz a megyei jogú városokban, ott, ahol tud, mindenképpen szeretne generációváltást elérni. Zalaegerszegen ezért is indítja Szilasi Gábort Vigh László helyett parlamenti képviselőjelöltként. 

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Vigh László jelenlegi országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök és Szilasi Gábor országgyűlési képviselőjelölt (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Vigh László jelenlegi országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök és Szilasi Gábor országgyűlési képviselőjelölt
(Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

– Általában úgy látom, hogy a megyei jogú városokban, ahol nagyon sokat változott a lakosság összetétele, nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, és az alkalmazkodás időnként új személyi megoldásokat követel. Ez a helyzet Zalaegerszegen és néhány más megyei jogú városban is – magyarázta. Kérdésre elárulta azt is, a másik két zalai választókerületben Nagy Bálintot és Cseresnyés Pétert indítja képviselőjelöltként a választásokon.

„Sokan értékalapon választanak, de akiket nem érdekelnek a polgári, nemzeti-keresztény értékek, hanem inkább az egzisztenciájukra, a családi helyzetükre, a gazdasági kilátásokra figyelnek, azoknak is azt tudom mondani: velünk jól járnak. Velünk az is jól járt mindig, aki nem ránk szavazott, a baloldallal az is rosszul jár, aki rájuk szavaz. Ne tegyék!”

– hangsúlyozta.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, a Fidesz még nem tudja „bedurrantani a kampánymotorokat”, mert kormányozni kell. – Az ellenzéknek nincs ilyen felelőssége, nekünk viszont a hivatalos választási kampány megindulásáig alkotmányosan is az ország kormányzása a kötelességünk. Ezt semmilyen kampányszempont nem előzheti meg – szögezte le. 

Az interjúban érintette még többek között az orosz-ukrán háború kérdését, a rezsicsökkentést, a választások gazdaságpolitikai jelentőségét, valamint több helyi fejlesztést is: két irányból is összekötik az autópálya-hálózattal Zalaegerszeget, megépül a mentőállomás, tovább bővülhet a ZalaZone és hatalmas beruházással elkészül a kórház belgyógyászati blokkja. Mindezekről bővebben a Zaol hasábjain olvashat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu