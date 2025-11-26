TiszaTisza-adóállamtitkárHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagból

Részletesen ismertette Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjával mennyit vesztenének a magyarok. A kormánypárti politikus leszögezte, hogy a baloldal minden eddiginél durvább megszorításokkal akar visszatérni, éppen úgy, ahogyan azt Brüsszel elvárja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:11
Fotó: Havran Zoltán
A Tisza egy példátlanul brutális baloldali megszorítócsomagot tett le az asztalra. Kőkemény adóemelések és elvonások sorozatát – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy a Tisza programja egy 1300 milliárdos megszorítás a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedés a vállalkozásoktól.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
A Tisza Párt megsarcolná a magyarokat (Fotó: Máté Krisztián)

A politikus tíz pontban mutatta be a tíz legsúlyosabb megszorítást a Tisza csomagjából, amely minden magyar embert érintene.

  1. A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.
  2. A gyermekes családok megszorítása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A gyed megszüntetését is tervezik.
  3. A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az ekhót és a katát is.
  4. A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.
  5. A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
  6. Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen.
  7. A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyerek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.
  8. Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.
  9. Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.
  10. A házi kedvenceink megadóztatása. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

Ez a Tisza brutális megszorító programja. Ugyanaz a baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorítócsomaggal akar visszatérni. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen

– húzta alá Hidvéghi Balázs.

 

Lebukott a Tisza Párt a brutális megszorítócsomaggal

Mint ismert, az Index birtokába került egy több száz oldalas gazdasági tervezet, amely szerint Magyar Péter pártja radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, emellett több olyan intézkedést is kilátásba helyez, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját, jelentős többletterhek kerülnének a lakosságra és a vállalkozásokra is.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


