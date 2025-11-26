Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza

– Az állateledelek és -felszerelések pluszadóztatásának állatvédelmi szempontból hátrányai lennének. Remélem, erre nem kerül sor – írta Vetter Szilvia, az Állatorvos*tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője a közösségi oldalán. Az Állatvédelmi Digitális Polgár Kör alapítója felidézte, hogy a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjában a kisállattermékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetnének ki.

Vetter Szilvia (Fotó: Juhász Melinda)

– Magyarországon egyre többen tartanak társállatot. Ez alapvetően pozitív folyamat, de csak akkor, ha minden állat a jó gazda gondosságával, a faj, fajta és egyed igényeihez igazodva kap ellátást (ez, sajnos, még nem így van). Ehhez elengedhetetlen (lenne) a megfelelő táplálék, felszerelés, higiénia és környezet biztosítása.

Éppen ezért látom problémásnak ezt az elképzelést: nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe

– húzta alá az állatvédelmi szakember a kisállattartás adóztatásával kapcsolatban. A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a felelőtlen állattartóknak ugyanis éppen az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre. A felelőtlen kutyatartás például sok esetben, sajnos, azt jelenti, hogy a kutyák moslékot esznek, nincs rendes házuk, nyakörvük vagy pórázuk, és még az alapvető felszerelést sem kapják meg.

– Aki nem veszi meg ezeket a felszereléseket, annak „meg sem kottyan” a drágulás. Ha ezek a termékek drágulnak, azok a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet.

Ez különösen igaz a civil állatvédő szervezetekre, amelyeknek ezekre a termékekre mindennap szükségük van. Bár több támogatást kaptak az elmúlt években, mint előtte évtizedekig, de még mindig rendkívüli terheket viselnek, ilyen intézkedéssel csak még nehezebb helyzetbe kerülnének

– hangsúlyozta Vetter Szilvia.