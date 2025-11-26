Tisza PártVetter Szilviaebadóbaloldali megszorítócsomag

Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza

Szakmai szempontból reagált az Állatorvos-tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjára, amely szerint nemcsak a társállatokkal élőkre vetne ki adót Magyar Péter pártja, de még az állateledelt és -felszerelést is tovább adóztatná. Vetter Szilvia szerint ez éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe. A felelőtlen állattartóknak ugyanis az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 15:32
A kutyák szádékos mérgezése súlyos bűncselemény Fotó: Vovatol Forrás: Shutterstock
– Az állateledelek és -felszerelések pluszadóztatásának állatvédelmi szempontból hátrányai lennének. Remélem, erre nem kerül sor – írta Vetter Szilvia, az Állatorvos*tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője a közösségi oldalán. Az Állatvédelmi Digitális Polgár Kör alapítója felidézte, hogy a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjában a kisállattermékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetnének ki.

Vetter Szilvia (Fotó: Juhász Melinda)

– Magyarországon egyre többen tartanak társállatot. Ez alapvetően pozitív folyamat, de csak akkor, ha minden állat a jó gazda gondosságával, a faj, fajta és egyed igényeihez igazodva kap ellátást (ez, sajnos, még nem így van). Ehhez elengedhetetlen (lenne) a megfelelő táplálék, felszerelés, higiénia és környezet biztosítása. 

Éppen ezért látom problémásnak ezt az elképzelést: nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe

– húzta alá az állatvédelmi szakember a kisállattartás adóztatásával kapcsolatban. A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a felelőtlen állattartóknak ugyanis éppen az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre. A felelőtlen kutyatartás például sok esetben, sajnos, azt jelenti, hogy a kutyák moslékot esznek, nincs rendes házuk, nyakörvük vagy pórázuk, és még az alapvető felszerelést sem kapják meg.

– Aki nem veszi meg ezeket a felszereléseket, annak „meg sem kottyan” a drágulás. Ha ezek a termékek drágulnak, azok a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet. 

Ez különösen igaz a civil állatvédő szervezetekre, amelyeknek ezekre a termékekre mindennap szükségük van. Bár több támogatást kaptak az elmúlt években, mint előtte évtizedekig, de még mindig rendkívüli terheket viselnek, ilyen intézkedéssel csak még nehezebb helyzetbe kerülnének

– hangsúlyozta Vetter Szilvia. 

Az Állatorvos-tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője az egzotikus fajokról úgy fogalmazott, hogy náluk a megfelelő takarmány és tartástechnológia nem kényelmi, hanem életbevágó kérdés. Ezek az állatok sokszor rendkívül szenzitívek, így az ellátásuk megdrágítása súlyos szakmai kockázattal járna.

– Őszintén remélem, hogy Magyarország állatvédelme nem ebbe az irányba indul el. A cél egyértelmű: támogatni a felelős állattartókat, segíteni a civil állatvédőket, és javítani az állatok jóllétét, nem pedig pluszterheket rakni azokra, akik ma is mindent megtesznek értük – hangsúlyozta.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

