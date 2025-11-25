Rendkívüli

Állati nagy adóztatásra készül a Tisza Párt – még a baloldali elemző is erre figyelmeztet

Emelkedne a polgárok adófizetési kötelezettsége, ha a Tisza Párt kormányra kerülne – vélekedik a baloldali politikai elemző.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:03
Kellemetlen Magyar Péter pártjára nézve az Index mai cikke, ami arról szól, hogy a hírportál birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, illetve radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, olvasható Nagy Attila Tibor elemző közösségi médiás értekezésében. 

Nagy Attila Tibor Forrás: Facebook

A dokumentum az adó- és járulékemelések széles körét sorolja fel, amelyek a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintenék. A jobboldali elfogultsággal nem vádolható Nagy Attila Tibor politikai elemző arra emlékeztet, hogy az említett portál fényképeket, aláírásokat is mellékelt a megszorítások, adóemelések sorát tartalmazó tiszás program ismertetéséhez.

Nem mindenki Magyar Péter-fan. A gond ott lehet, hogy a sem fideszes, sem tiszás választópolgár számára nagyon is jól lefordítható azon üzenet, hogy emelkedhet az adófizetési kötelezettsége, azaz: ha jön Magyar Péter, jön az évi 18 ezer forintos macska- és kutyaadó is.

– olvasható Nagy Attila Tibor posztjában.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk: brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. 

Noha a Magyar Péterék által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

Borítókép: Magyar Péter


