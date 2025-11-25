Padlóra küldené a magyar középosztályt a baloldali megszorító csomag

Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, ezeken az oldalakon szignók láthatók. A tervezetnek eddig csak egy része jelent meg. Ez alapján viszont drasztikus irányváltás jönne a gazdaságpolitikában – kommentálta a híreket lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. A vállalati adók és a személyi jövedelemadó esetében emelés jönne, amely negatív hatással járna a munkaerőpiacra és a gazdaság dinamikájára is. Egyrészről romlana a vállalatok versenyképessége, másfelől a munkavállalóknál mérséklődne a rendelkezésre álló jövedelem. A hangsúly így a munkahelyteremtésről és béremelésről áthelyeződne más irányba, feltehetően a szociális juttatások növelése felé, erre utal a szolidaritási járulékok megjelenése.

Újabb dokumentum szivárgott ki a Tisza terveiről - feltehetően nem teljes, ám a megismert részei az eddigi legnagyobb megszorításokat tartalmazzák

Érdemi hatása lenne a vagyonadónak is, a vagyonosabb rétegeknek vagyonuk után jelentős adót kellene fizetniük éves szinten, ám kérdéses továbbra is, hogy ezek mennyire hajthatók be, illetve milyen negatív hatásokkal járnának (pl. vagyoni kivonás, feketegazdaság). Emellett erőteljesen érintené a gyermekeseket is a tervezet, ugyanis számos juttatási formát eltörölne, ezáltal pedig a rendelkezésre álló jövedelmük mérséklődne. A rendszer átalakítása csökkentené a gyermekvállalási hajlandóságot is, ami pedig visszájára fordítaná az eddig elért eredményeket és tovább súlyosbítaná a demográfiai válságot.

Más elemzők szerint azok maradnának csak ki ebből, akik a bérminimumnál nem sokkal keresnek többet. A viszonylag

alacsony összeghatárú vagyonadó leginkább a vállalkozói réteget sújtaná, akinek van valamije, aki munkát tud adni másoknak

– esetükben ez 500 milliós határ, amibe könnyű belecsúszni. Ebbe mind az ingó-, mind az ingatlanvagyon beletartozik a tervezet szerint. Az ingatlanpiaci cikkeink alapján továbbgondolva egy cég telephelye pedig könnyen képviselhet magasabb piaci értéket, mint egy lakóingatlan, ami alapján főleg könnyű elérni a jelölt összeghatárt. Megyei jogú városokban mindenképp.

A Tisza által ígért áfacsökkentés, illetve a szintén kiszivárgott prgogresszív adózás elegyeképpen a vásárlóerő átrendeződne. Ha az alacsonyabb jövedelműek adója változatlan marad és az áfa csökken, akkor ők talán tudnak többet fogyasztani – a középosztály viszont kevesebbet. Már az átlag- és a mediánbért keresők is a 22 százalékos szja-kulcs hatálya alá esnének, ebben a megjelentek nem hagynak kétséget. A kérdés az egészségügyi finanszírozás átalakítása lenne, azaz hogy a járulékok és a szolgáltatás területén ez pontosan mivel járna. Erre ugyanis nem tér ki az ismertetett dokumentum. Molnár Dániel jelezte, hogy feltehetően nem a teljes tervezet került napvilágra. A vezető elemző szerint összességében a jövedelmek nagyobb elvonása negatív ösztönzőket jelentene. A munkavállalókat a fekete-, szürkegazdaság felé terelné, miközben a társadalmi igazságosság sem olyan formában valósulna meg, mint azt a koncepció kigondolói elképzelték, tényleges segítséget, saját lábra állás elősegítését nem eredményezné az újraelosztás növelése, viszont a társadalom gerincét jelentő dolgozó középosztály terheit növelné.