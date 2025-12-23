Gulyás GergelyVitályos EszterKormányinfó

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely, következik az idei utolsó Kormányinfó

Közeledik az év vége, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely idén utoljára válaszolnak az újságírók kérdéseire.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 23. 8:47
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén a Tolna vármegyei Kakasdon 2025. december 11-én Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Fontos posztot tett közzé Gulyás Gergely a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. december 10. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 10-én. MTI/Balogh Zoltán
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter megtartják az év utolsó Kormányinfóját. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely idén utoljára állnak fel a pódiumra, hogy megosszák a magyarokkal a hét legfontosabb kormányzati döntéseit, és  válaszoljanak az újságírók kérdéseire.

Az év utolsó Kormányinfója 15:30-kor rajtol el. Más miatt is jelentős a mai nap: ma tartják meg az év utolsó kormányülését is.

 

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

