Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely, következik az idei utolsó Kormányinfó

Fontos posztot tett közzé Gulyás Gergely a közösségi oldalán.
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely idén utoljára állnak fel a pódiumra, hogy megosszák a magyarokkal a hét legfontosabb kormányzati döntéseit, és válaszoljanak az újságírók kérdéseire.
Az év utolsó Kormányinfója 15:30-kor rajtol el. Más miatt is jelentős a mai nap: ma tartják meg az év utolsó kormányülését is.
Szóljon hozzá!
