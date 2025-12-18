Rendhagyó Kormányinfót tartottak Székesfehérváron

A Polgári Mulató rendezvénysorozatának székesfehérvári állomásán, csütörtökön este Kormányinfó közönségtalálkozóra várták az érdeklődőket a Hiemer-házban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ezúttal két médiaszemélyiség, Szamosi Tímea és Lentulai Krisztián társaságában elemezte a politika és a közélet aktuális történéseit – számolt be a Feol.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő házigazdaként köszöntötte a beszélgetés résztvevőit és mindazokat, akik kíváncsiak voltak az elhangzottakra. „A háború nagyon drága, azonban a béke olcsó”, adta meg az alaphangot szavaival a miniszterhelyettes arra a vitára utalva, ami jelenleg az Európai Unió központjában zajlik. Gulyás Gergely erről azt mondta, pillanatnyilag úgy tűnik – „bár eredményt még ne hirdessünk”–, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása nem történik meg.
Erre jogi megoldás nincsen, ilyen helyzetben a történelemben ilyenre még soha nem került sor
– szögezte le a politikus. Majd azzal folytatta, hogy ezt a teljesen nyilvánvaló tényt ha nem is látta be a többség, nem voltak elegen, akik utat adtak volna ennek az eszelős lépésnek.
Ha Európa ilyen módon használná fel a pénzeket, a hatás elsöprő lenne, hiszen azután senki nem akarna majd befektetni a kontinensen, ilyen kockázatot senki sem vállalna
– mutatott rá Gulyás Gergely. Majd emlékeztetett: az Európai Bizottság előbb tönkretette az európai versenyképességet, majd ezt a magatartását folytatta a szankciókkal, és a vezetők ezen az úton próbálnak járni ezután is.
A miniszter az ukrajnai történésekkel kapcsolatban kijelentette, hogy hazánknak nem érdeke a háború meghosszabbítása. Szerinte az uniós vezetők olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy már csak nagyon nehezen tudnának váltani, hiszen meg kellene magyarázniuk, az elmúlt években miért támogatták a háború folytatását. Hiszen
egymillió ember meghalt, a felelősséget pedig senki sem akarja vállalni.
Egy kérdésre válaszolva Vitályos Eszter elmondta, hogy a Kormányinfó csak a munkájuk csúcsa. A kormányszóvivő kifejtette, hogy kéthetente van kormányülés, de addig is rengeteg minden történik, nekik ezekből is fel kell készülni. Ő személyesen napi háromszor, reggel, délben és este átnézi a híreket, és napi kétszer látja a média beérkező kérdéseit is. A különböző minisztériumok pedig az aktualitásokat közvetlenül a Kormányinfó előtti napon küldik meg, annak feldolgozása tehát már inkább éjszakai elfoglaltság.
Az úgynevezett „forró” témákra pedig külön készülnek.
Az ellenzéki sajtóról Vitályos Eszter megjegyezte: megpróbálnak úgy viselkedni, hogy amiről nem beszélnek, az nincs, mintha párhuzamos világban élnénk. Ezért a szóvivő szerint el kell mondani, sőt, sulykolni kell, hogy mi a valóság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!