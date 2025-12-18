Rendhagyó Kormányinfót tartottak Székesfehérváron

A Polgári Mulató rendezvénysorozatának székesfehérvári állomásán, csütörtökön este Kormányinfó közönségtalálkozóra várták az érdeklődőket a Hiemer-házban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ezúttal két médiaszemélyiség, Szamosi Tímea és Lentulai Krisztián társaságában elemezte a politika és a közélet aktuális történéseit – számolt be a Feol.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter (Fotó: Feol/Fehér Gábor)

Vargha Tamás országgyűlési képviselő házigazdaként köszöntötte a beszélgetés résztvevőit és mindazokat, akik kíváncsiak voltak az elhangzottakra. „A háború nagyon drága, azonban a béke olcsó”, adta meg az alaphangot szavaival a miniszterhelyettes arra a vitára utalva, ami jelenleg az Európai Unió központjában zajlik. Gulyás Gergely erről azt mondta, pillanatnyilag úgy tűnik – „bár eredményt még ne hirdessünk”–, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása nem történik meg.

Erre jogi megoldás nincsen, ilyen helyzetben a történelemben ilyenre még soha nem került sor

– szögezte le a politikus. Majd azzal folytatta, hogy ezt a teljesen nyilvánvaló tényt ha nem is látta be a többség, nem voltak elegen, akik utat adtak volna ennek az eszelős lépésnek.

Ha Európa ilyen módon használná fel a pénzeket, a hatás elsöprő lenne, hiszen azután senki nem akarna majd befektetni a kontinensen, ilyen kockázatot senki sem vállalna

– mutatott rá Gulyás Gergely. Majd emlékeztetett: az Európai Bizottság előbb tönkretette az európai versenyképességet, majd ezt a magatartását folytatta a szankciókkal, és a vezetők ezen az úton próbálnak járni ezután is.

A miniszter az ukrajnai történésekkel kapcsolatban kijelentette, hogy hazánknak nem érdeke a háború meghosszabbítása. Szerinte az uniós vezetők olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy már csak nagyon nehezen tudnának váltani, hiszen meg kellene magyarázniuk, az elmúlt években miért támogatták a háború folytatását. Hiszen

egymillió ember meghalt, a felelősséget pedig senki sem akarja vállalni.

Egy kérdésre válaszolva Vitályos Eszter elmondta, hogy a Kormányinfó csak a munkájuk csúcsa. A kormányszóvivő kifejtette, hogy kéthetente van kormányülés, de addig is rengeteg minden történik, nekik ezekből is fel kell készülni. Ő személyesen napi háromszor, reggel, délben és este átnézi a híreket, és napi kétszer látja a média beérkező kérdéseit is. A különböző minisztériumok pedig az aktualitásokat közvetlenül a Kormányinfó előtti napon küldik meg, annak feldolgozása tehát már inkább éjszakai elfoglaltság.

Az úgynevezett „forró” témákra pedig külön készülnek.

Az ellenzéki sajtóról Vitályos Eszter megjegyezte: megpróbálnak úgy viselkedni, hogy amiről nem beszélnek, az nincs, mintha párhuzamos világban élnénk. Ezért a szóvivő szerint el kell mondani, sőt, sulykolni kell, hogy mi a valóság.